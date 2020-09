Tereza Cristina descobre novo segredo e descamba para loucura total · .

Se você acha que já viu Tereza Cristina cometer loucuras demais em Fina Estampa, não perde por esperar pelas duas últimas semanas da reprise da novela na Globo. A vilã descobrirá que tudo que acreditava sobre seu passado era mentira e ficará transtornada ao saber da verdade. Ainda mais maluca, ela vai intensificar suas maldades na reta final.

Esse é um dos assuntos do 29º episódio do podcast Noveleiros, do .. Neste programa, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad, Débora Lima e Daniele Amorim conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das novelas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Na novela das nove, Íris (Eva Wilma) vai revelar o verdadeiro segredo sobre o passado de Tereza Cristina. Na verdade, a megera não é filha de uma empregada que ficou louca, mas sim do ex-marido de Íris e da irmã dela. A vilã é fruto de um adultério, mas de fato nasceu em uma família rica. Íris quis apenas ludibriar a sobrinha, numa atitude egoísta e malvada.

Ao descobrir essa história, Tereza Cristina ficará decepcionada, depois de tantos anos acreditando ser filha de Carlota Valdez. A partir daí, no entanto, ela se deixará levar totalmente pela loucura e fará mais vítimas. Griselda (Lilia Cabral) estará novamente na mira da personagem de Christiane Torloni.

Já em Totalmente Demais, a vilã Sofia (Priscila Steinman) vai se dar muito mal. Ela armará uma emboscada com Jacaré (Sergio Malheiros) para acabar com a vida de Eliza (Marina Ruy Barbosa), mas seus pais, já desconfiados do mau-caratismo da filha, irão atrás dela.

O encontro fará com que Sofia se volte contra Jacaré e tente jogar toda a culpa das ameaças a Eliza nele, mas o rapaz se zangará, atirará na namorada e a matará. Na cadeia, o criminoso ainda contará toda a verdade sobre a morta-viva a Germano (Humberto Martins), que sofrerá bastante.

Por fim, em Flor do Caribe, Ester (Grazi Massafera) irá até a Guatemala em busca de Cassiano (Henri Castelli), e lá Alberto (Igor Rickli) fará com que ela tenha certeza de que seu noivo está morto. Enquanto isso, o piloto tentará fugir, mas terminará a semana preso e ainda mais encrencado.

Você pode ouvir pelo link abaixo o 29º episódio do podcast Noveleiros, do ., também disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e no Google Podcasts.

Ouça “#29: Tereza Cristina fica doida total com novo segredo revelado!” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução