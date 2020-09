Tereza Cristina sobe na vassoura e faz mágica para fugir da polícia · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) manterá seu plano de fuga para não ir presa em Fina Estampa. Durante uma perseguição de carro, a vilã fará de veículo um poderoso aliado, e a viatura da polícia capotará como em um passe de mágica. Tal qual uma bruxa poderosa a bordo de sua vassoura, a madame seguirá seu caminho livre na novela das nove.

No último capítulo do folhetim da Globo, a megera fará de tudo para não ir para a cadeia. Após seus crimes serem descobertos e ela tentar acabar com a vida de Griselda (Lilia Cabral), não restará mais alternativas para a vilã além de sumir do mapa.

Ela estará dirigindo por uma estrada, e a viatura da polícia aparecerá na sua frente. O delegado Paredes (Samir Murad) ficará abismado em ver que é o carro da fugitiva. Ele mandará o agente da lei que estará conduzindo o veículo jogá-lo pra cima do da mãe de Patrícia (Adriana Birolli).

Abusada, a personagem de Christiane Torloni ligará o farol e se recusará a sair da direção da polícia. “Alguém vai ter que dar passagem, e não serei eu, bebê”, falará ela. Destemida, como se soubesse o que está prestes a acontecer um milagre, a patroa de Crô (Marcelo Serrado) pisará no acelerador e, com um sorriso diabólico no rosto, seguirá em frente.

Na viatura, o delegado ficara apreensivo. “A maluca não vai desviar!”, gritará ele. Os dois carros seguirão de encontro um ao outro. Nas cenas, parecerá que um pedido feito pela malvada aos céus se realizará.

Como se um feitiço de bruxaria fosse feito, a viatura capotará ao colidir com alguns carros estacionados. Com o caminho livre, Tereza Cristina comemorará como uma bruxa poderosa a bordo de sua vassoura, que acabou de concluir com sucesso seu feitiço.

Nos noticiarios, a fuga da ricaça será pauta. “E depois de frustrada da sua intenção de matar a vizinha, a socialite fugiu espetacularmente e não se sabe onde é que está agora”, dirá o repórter do telejornal.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

