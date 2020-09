Thalita Carauta toma sol com a namorada e revela “fogo”

Thalita Carauta aproveitou o sol, recentemente,para colocar um biquíni e curtir ao lado de sua namorada, a atriz Tamirys Ohanna. No Instagram, a global postou uma foto com a amada na parte externa da sua casa.

Na imagem, Thalita aparece deitada no chão, com o bumbum vem visível, enquanto Tamirys, que está sentada em uma cadeira, conversa com ela. “Fogo na laje”, legendou. “Fogo“, comentou Ohanna.

Os seguidores também deixaram comentários na publicação. “Arrebita a rabeta!“, brincou Lan Lanh, noiva de Nanda Costa. “Eita“, admirou uma internauta. “Gente, que maravilhosas“, escreveu mais uma.

Para quem não sabe, Carauta e Tamirys se aproximaram nos bastidores do seriado Segunda Chamada, da Globo. Discreta, a artista não costuma expor muito o seu relacionamento no Instagram. No entanto, essa não foi a primeira vez que ela postou um clique com a amada.

No Dia dos Namorados, ela publicou uma foto ao lado da namorada. No registro, de rostinhos colados, as duas aparecem com sorrisos discretos. “Abalando pirâmides..Entendedoras entenderão”, legendou a global.

