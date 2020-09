The 100 7ª temporada: morte inesperada marca o episódio 7×13 (RECAP)

A 7ª temporada de The 100 retornou ao canal The CW para seus episódios finais com uma cena bem impactante, na qual um personagem central da história pode ter morrido de vez.

Confira o recap do episódio “Blood Giant”, o 13º da 7ª e última temporada de The 100!

Clarke e seus amigos chegam ao Sanctum e logo percebem algo diferente em Russell. Bill acaba derrotando facilmente vários seguidores de Sheidheda e parte atrás do líder e da Chave.

Murphy fica surpreso ao ver que Bellamy realmente está do lado do Pastor. “Diga-me que ele não está falando sério”, ele diz para Raven e Clarke.

Bill acaba mudando o acordo que fez com Clarke. Ele ficará em Sanctum e manterá Raven e Murphy por lá, para ter certeza de que Clarke cumprirá sua parte do trato.

No palácio, Gabriel se acerta com Sheidheda e começa a alucinar com Josephine. É hora do Sol Vermelho.

Bellamy conversa com o Pastor sobre a descrença que seus amigos têm nele, mas que espera que Clarke entenda o que ele está fazendo para salvar a todos.

No reator, as coisas continuam tensas e Nikki acaba desacordada e o local sem energia. Todos sabem da situação, menos Bill, que espera o retorno de Clarke com a Chave.

Bellamy leva seu líder para um abrigo enquanto Raven vai até o reator para religar a energia.

Enquanto isso, Gabriel e Jackson fazem uma antitoxina enquanto continuam alucinando. Josephine tenta convencer Jackson a pegar a Chama.

Os grupos de Cadogan e Clarke se encontram no reator. Clarke propõe entregar a Chama se ele conseguir abrir a porta. Clarke reencontra Madi e entrega a chama a Cadogan.

No palácio, todos começam a sofrer o efeito da toxina, mas Jackson e Gabriel chegam com a antitoxina.

Todos se encontram na sala do trono. Indra quer saber o paradeiro de sua filha. Gabriel se prontifica a consertar a Chama, mas, no último momento, ele a destrói. Clarke coloca uma arma na cabeça de Cadogan e o obriga a inserir o código para chegar até Gaia. Raven, Murphy, Emori e o grupo atravessam o portal, mas Clarke diz para Bellamy se afastar.

Quando Clarke vai passar, ela percebe que Bellamy pega o caderno de desenhos de Madi. Ele sabe que ela tem fragmentos da Chama em sua mente. Madi estará em perigo se Bill souber da informação.

Bellamy chora e diz que precisa compartilhar esssa informação. Clarke atira em Bellamy. Bellamy cai no chão e Clarke, chorando, atravessa o portal.