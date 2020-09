The 100 7ª temporada: veja preview épico do episódio 7×15

Imagem: The CW/Reprodução

A emissora The CW divulgou um preview épico para o penúltimo episódio da 7ª temporada de The 100. A produção está em sua reta final e vai encerrar seus conflitos em breve. Falta muito pouco para que o público finalmente possa conhecer o final de The 100!

“The Dying of the Light” (A morte da luz, em uma tradução livre), é o episódio 7×15 que promete trazer um clímax eletrizante para os espectadores.

O pequeno vídeo mostra Madi Griffin (interpretada por Lola Flanery) no cativeiro dos Discípulos, sendo torturada e estudada. Tudo isso para ver se suas memórias contêm algum segredo sobre as Anomalias e também como desbloquear o próximo estágio na evolução humana.

Enquanto os Discípulos atacam a Terra com um arsenal completo de armas a laser, Clarke (Eliza Taylor) e Octavia Blake (Marie Avgeropoulos) podem ser vistas liderando uma missão de resgate que parece ter todos os elementos emocionantes que queremos ver.

Confira o preview completo:

As descobertas da protagonista Clarke parecem estar vindo cada vez mais à tona e mudando o curso da narrativa. Como será que tudo isso vai ser amarrado no final?

Vale lembrar que The 100 é exibida desde 2014 pela The CW e seu episódio final está marcado para o dia 30 de setembro. A produção desenvolvida por Jason Rothenberg ganhou uma legião de fãs que já estão ansiosos e ao mesmo tempo tristes por se despedirem desses personagens.

Portanto, não perca! The 100 exibe seu penúltimo episódio na próxima quarta-feira (23).