The Boys 2ª temporada: 10 diferenças entre a série e os quadrinhos

Com o lançamento dos primeiros episódios da 2ª temporada de The Boys no Amazon Prime Video, muitos fãs já foram atrás dos quadrinhos para saber o que pode acontecer no novo ano da série de super-heróis.

A produção foi inspirada em HQs e se tornou uma das séries de heróis mais assistidas do streaming. Porém, nos quadrinhos, nem tudo acontece da mesma forma.

(Fonte: Screen Rant/Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

Veja quais são as diferenças entre a série e as HQs de The Boys.

1. Super-heróis diferentes

Alguns personagens, como Ezequiel, Mesmer e Translúcido, não existem nos quadrinhos. Isso mesmo, apesar de serem muito importantes na série, eles são exclusivos para as telas e não estão presentes na história original.

2. Voo 37

A história do voo 37 é diferente na série The Boys. Nos quadrinhos, Os Sete conseguem interceptar um dos aviões que atingiriam as Torres Gêmeas no ataque de 11 de setembro. Os terroristas são assassinados, mas ainda assim outro avião cai na Ponte do Brooklyn.

3. Composto V

(Fonte: Screen Rant/Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

Nas HQs de The Boys, todos os super-heróis usam o Composto V. Na série, nem todos utilizam a droga, e humanos também a exploram.

4. Madelyn Stillwell

Outra diferença é que, nos quadrinhos, eles respondem para James Stillwell, um verdadeiro sociopata. Na série, a personagem é feminina e age mais como uma treinadora, e não ditadora.

5. O Profundo

Embora seja um personagem detestável tanto nas HQs como na série, O Profundo é ligeiramente mais maduro nos quadrinhos.

6. Capitão Pátria

Da mesma forma, o antagonista do Super-Homem em The Boys tem sua personalidade alterada nas adaptações; na TV, ele é mais astuto e manipulador. Além disso, seu relacionamento com Stillwell não acontece nos quadrinhos.

7. A origem da Fêmea

(Fonte: Screen Rant/Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

Nos quadrinhos, a trajetória da Fêmea começa quando ela ingere um pouco do Composto V por acidente ainda bebê. Isso é muito diferente na série, em que ela recebe a substância de propósito para ser treinada por guerrilheiros.

8. Luz-Estrela

Logo no começo das HQs de The Boys, o grupo recebe a Luz-Estrela, que se adapta à sua nova realidade e aprende a lidar com todos eles. Na série, ela amadurece rapidamente e continua sendo uma personagem idealista.

9. Campbell

Não há como negar que Campbell é um dos personagens centrais tanto na 1ª como na 2ª temporada de The Boys. Embora ele seja muito corajoso na série, nos quadrinhos é conhecido por ser um verdadeiro covarde.

10. Becca Butcher

(Fonte: Screen Rant/Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

Não podemos deixar de citar a esposa de Billy Butcher, afinal seu destino é muito diferente na adaptação. Nos quadrinhos, ela morre logo depois de parir o filho do Capitão Pátria, mas na série continua viva, e sua existência é escondida pela Vought.

A segunda temporada de The Boys já está disponível no Amazon Prime Video.