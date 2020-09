The Boys 2ª temporada: Aya Cash fala sobre interpretar Stormfront

Em uma entrevista recente ao site Vulture, a atriz Aya Cash falou sobre a experiência de interpretar a personagem Stormfront durante a 2ª temporada de The Boys no Amazon Prime Video.

Quando ela surge na série, muita gente torce o nariz por conta da premissa, que rapidamente é reforçada quando ela se revela uma intolerante supremacista branca e fascista.

Na série de quadrinhos que inspirou The Boys, Stormfront é um homem e um vilão desde a primeira aparição. No entanto, na adaptação televisiva, os roteiristas transformaram a personagem em uma mulher que distorce o feminismo ao seu favor.

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Aya Cash assume que hesitou em aceitar o convite para participar do elenco da 2ª temporada de The Boys, mas que no final das contas acredita ter feito uma boa escolha.

“Foi definitivamente uma decisão complicada. Esta é uma história de super-heróis, mas os super-heróis são, em sua maioria, pessoas realmente infames. Eles estão mostrando todos os tipos de nojeira e nós vivemos em um mundo onde isso é recorrente”, contou ela.

“Parecia uma oportunidade empolgante, mas obviamente eu queria ter certeza de que as pessoas que estavam realmente fazendo a série também estavam pensando sobre isso”, acrescentou ela sobre esse tópico.

Aya Cash ainda comentou que o desenvolvimento de sua personagem lhe chamou a atenção por se parecer muito com o momento em que vivemos, mas que também sentiu o peso de interpretar uma vilã tão controversa.

Nesse sentido, vale lembrar que, no início da temporada, o público ainda não sabe muito sobre sua verdadeira face.

“Isso é uma coisa perigosa, mas também é o perigo que está em nosso mundo agora: essas pessoas que estão vomitando ódio, mas estão envoltas nesse tipo de coisa fofa, inteligente, quase punk”, completou.

The Boys continua com sua 2ª temporada em exibição pelo streaming do Amazon Prime Video. Novos episódios são apresentados todas as sextas-feiras.