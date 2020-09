The Boys 2ª temporada: veja o que rolou nos 3 episódios iniciais

Sem podermos ir ao cinema, é compreensível que, ainda ouvindo os sons das badaladas do relógio marcando meia-noite, tenhamos todos corrido com nossas pipocas de micro-ondas para a telinha do Amazon Prime Video para assistir aos três primeiros episódios de The Boys liberados nesta sexta-feira (4).

Quem teve a oportunidade de maratonear os três episódios chegou às 3 da manhã com uma sensação de dever cumprido, mas com muita inquietação. Afinal, embora com algumas sequências um pouco arrastadas, a série continua sensacional como sempre.

Fonte: Amazon Prime Video/DivulgaçãoFonte: Amazon Prime Video

O começo da 2ª temporada

A segunda temporada começa em grande estilo, ao som de “Sympathy for The Devil” dos Rolling Stones, e as imagens iniciais são do funeral-show do Translúcido, um verdadeiro evento com um caixão transparente para que todos possam ver… o quê? Enquanto isso, Billy Bruto continua desaparecido, e os Rapazes, escondidos.

Luz-Estrela troca mensagens com Hughie e chantageia um amigo de escola chamado Lagartixa, obrigando-o a roubar uma amostra do composto V do laboratório da Vought. Ela é descoberta por Trem-Bala, que não morreu de ataque cardíaco, que tenta melar o plano da nossa heroína, contra-atacando com a denúncia da morte de Popclaw.

Enquanto isso, ela e Rainha Maeve se juntam à nova integrante dos Sete, Tempesta, em uma campanha promocional para exaltar o poder feminino. Tempesta é poderosa, ambiciosa e traz um discurso pronto sobre feminismo, mas, no fundo, é uma pessoa horrível, com uma tendência sociopata, que é bem “a cara” dos Sete.

Capitão Pátria quer ser papai

Fonte: Amazon Prime Video/DivulgaçãoFonte: Amazon Prime Video

Capitão Pátria está um pouco preocupado com essa ambição de Tempesta, mas só tem olhos para o filho Ryan, passando grande tempo na casa de Becca. Ele tenta posar de bom pai, mas é apenas para forçar o garoto a provar que tem os mesmos superpoderes que ele (nem que para isso tenha que colocar a vida do filho em risco).

Billy Bruto reaparece no final do 1º episódio e traz reminiscências daquele local, tipo Show de Truman, onde sua esposa e seu filho estão aprisionados. Ele fez algumas anotações do local em uma lanchonete, mas não consegue entendê-las. Bruto negocia a entrega do Superterrorista em troca da revelação do endereço do local.

Fonte: Amazon Prime Video/DivulgaçãoFonte: Amazon Prime Video

Profunda depressão

Depois de “entornar” todo o álcool do mundo, Profundo é levado pelo Arqueiro Águia para uma terapeuta, que na verdade é uma pastora de uma estranha Igreja do Coletivo. Lá ele toma um chá de cogumelo e começa a conversar, literalmente, com suas guelras, onde descobre que sua sexualidade doentia é fruto de sua insegurança.

Como estamos falando no Profundo, ele tenta se redimir, ajudando os Sete a capturar o Superterrorista, que está em poder dos rapazes em uma lancha, cena do 3º episódio. No entanto, Billy Bruto joga a lancha sobre a cachalote que ele cavalga, e o que temos é uma versão de Pinóquio, só que bem mais sangrenta.

O que vem por aí

Fonte: Amazon Prime Video/DivulgaçãoFonte: Amazon Prime Video

Finalmente, é importante dizer que esses 3 primeiros episódios funcionaram como um fechamento de algumas pendências do final da 1ª temporada. Mas, ao mesmo tempo, eles fizeram um arcabouço do que vem por aí, começando na próxima sexta com Nothing Like It in The World e indo até 9 de outubro — com a liberação de um episódio por semana.

No final do 3º episódio, as falcatruas da Vought foram expostas na imprensa, mas a eliminação (brutal) do Superterrorista por Tempesta e uma sopinha para os pobres parecem deixar o povo totalmente anestesiado. Mais real, impossível.