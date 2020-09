The Boys 2×4: preview mostra briga entre Stormfront e Homelander

A 2ª temporada de The Boys chegou recentemente ao Amazon Prime Video para a felicidade dos fãs e tem conseguido atender ao alto padrão visto anteriormente na série.

Agora, foi divulgado o preview de The Boys 2×4, episódio que estará disponível na plataforma de streaming no dia 11 de setembro, e mostra o confronto a ser desencadeado entre Tempesta (ou Stormfront) e Capitão Pátria (Homelander), cuja autoridade é desafiada em rede pública para que todos vejam.

O preview foi divulgado no perfil oficial da série no Instagram:

Mais detalhes de The Boys 2×4

Além do conflito entre os dois grandes personagens, vemos rapidamente que Billy Butcher finalmente encontra uma pista sobre Becca e seu paradeiro, apesar de ser perceptível que o reencontro não será fácil, já que a garota se mostra armada da cabeça aos pés.

Bem no início do preview de The Boys 2×4, é mostrado que A-Train é removido do grupo por Homelander, apesar de ser perceptível que essa decisão não o agrada em nada. Será que outro conflito envolvendo o Capitão Pátria será desenvolvido?

Vale lembrar que os três primeiros episódios de The Boys 2ª temporada foram lançados simultaneamente. Agora, os novos episódios serão disponibilizados semanalmente, toda sexta-feira, direto no Amazon Prime Video.