The Boys 2×4: tensão entre Homelander e Stormfront cresce (RECAP)

Em The Boys 2×4, primeiro episódio semanal da série original da Amazon Prime Video, vemos mais conflitos tensos, algo já recorrente na produção. Além disso, vemos também o retorno de Doppelganger, que havia sido visto pela última vez apenas na temporada anterior.

Em “Nothing Like It In the World”, novo episódio da 2ª temporada de The Boys, Doppelganger transforma-se em Stillwell e lida diretamente com Homelander, o Capitão Pátria, despertando o sentimento de culpa que ele mantinha guardado há um bom tempo. O que pode ter resultado dessa interação? Confira mais em nosso recap de The Boys 2×4!

Mais detalhes do episódio 2×4 de The Boys

O conflito entre os dois personagens não acaba nada bem. Com uma atitude errada, Doppelganger desperta a ira de Homelander e acaba sendo morto em uma cena estranha que fica tensa a cada segundo. O Capitão Pátria não quer ser ensinado a como conectar-se com os outros, por isso, livra-se de quem quer impor esse tipo de pensamento em sua vida.

Além disso, o novo episódio de The Boys 2ª temporada gira muito em torno de Stormfront, a Tempesta, que cresce cada vez mais em seu plano de dominação e liderança. A personagem de personalidade controversa preza pela verdade, apesar de seus meios parecerem inadequados.

Depois de expor seu jeito forte de diversas maneiras diferentes, Homelander entra em contato direto com Stormfront ao ver que seu nome foi usado em rede pública. Apesar de saber do que o Capitão Pátria é capaz, ela insiste em reforçar o quanto o conceito de herói está ultrapassado, atingindo diretamente o seu ego e, consequentemente, deixando-o ainda mais furioso.

“Você tem fãs, eu tenho soldados”, Tempesta diz, enquanto Homelander responde com “Eu não preciso que ninguém me ame. Eu não preciso de ninguém”.

O episódio 2×4 de The Boys já está disponível na plataforma de streaming!