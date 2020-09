The Boys 2×5: importante aliado de Butcher entra para a série (RECAP)

Atenção, spoilers à frente!

Billy Butcher acaba de ganhar um reforço para a sua equipe, ou pelo menos para ajudá-lo a enfrentar os momentos difíceis que vem passando após Becca decidir não fugir ao seu lado.

O episódio 2×5 de The Boys introduziu à trama o fiel buldogue de Billy, Terror, que esteve presente nas HQs de Garth Ennis e Darick Robertson desde a primeira edição.

Confira o recap do capítulo “We Gotta Go Now”, já disponível no Amazon Prime Video.

Reposicionando as peças no jogo

O episódio desta semana de The Boys serviu para estabelecer o cenário para a segunda metade da temporada. Começando pelo fato de Butcher estar disposto a largar tudo após Becca se recusar deixar sua casa protegida pela Vought para traz.

Com isso, Hughie e Leitinho vão atrás de Billy para fazê-lo mudar de ideia. Billy está na casa de sua tia, que estava cuidando de Terror, seu buldogue.

Billy não gosta da ajuda oferecida pelos seus amigos e vai até o carro para ir embora. Lá, ele percebe que Black Noir está o observando de cima do telhado da casa do outro lado da rua. Butcher volta para a casa de sua tia e, ao lado de seus amigos, montam um plano de defesa contra o Supe.

Problemas para Homelander

Enquanto isso, Homelander resolveu transformar a vida da Queen Maeve em um verdadeiro inferno ao forçá-la a ficar repetindo a todos que ela é gay — até mesmo em uma cena do novo filme que os heróis estão gravando.

No entanto, Homelander precisa lidar com um vídeo vazado na internet que mostra ele atacando um terrorista no oriente médio, mas matando um civil na consequência do ataque. O público se volta contra o herói em um protesto em frente à sede da Vougth.

Homelander acaba pedindo ajuda à Stormfront para que ela recupere a popularidade do herói com ações online. A ação dá resultado e Homelander fica satisfeito com o trabalho feito pela colega. Os dois acabam se envolvendo sexualmente em uma cena que revela que Stormfront é quase tão forte quando Homelander.

Starlight acaba revelando para Stormfront que sabe de seu passado como Liberty.

Butcher de volta ao jogo

Após sofrer um ataque de Black Noir, que quase mata Hughie e Leitinho, Butcher consegue chantagear Edgar e a Vought, ameaçando revelar as informações sobre o filho de Homelander com Becca, caso ele e seus amigos sejam mortos.

Black Noir recua e Billy se junta aos seus amigos para continuar a batalha contra os Supes.