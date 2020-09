The Boys 2×5: preview mostra Homelander fora de controle; assista!

A 2ª temporada de The Boys, uma série original do Amazon Prime Video, estreou recentemente e já tem chamado bastante a atenção do público. Agora, foi liberado o preview de The Boys 2×5, episódio desta semana que mostra que os acontecimentos caóticos do episódio passado só tendem a se intensificar nas próximas semanas.

A 2ª temporada de The Boys está sendo lançada semanalmente na plataforma de streaming. O novo episódio estará disponível no dia 18 de setembro, sexta-feira, mas você pode conferir o trailer liberado e ver o que vem por aí.

Confira:

Mais detalhes do episódio 2×5 de The Boys

No preview liberado, é possível ver que Billy Butcher está com problemas cada vez mais crescentes em sua busca, já que Black Noir aparece para enfrentá-lo. O confronto se aproxima e vemos um grande embate prestes a se desenrolar em The Boys 2ª temporada.

Além disso, vemos também Homelander em mais um caso de raiva. Quando acusado por diversos manifestantes de ter iniciado uma guerra, ele se revolta e destila seus poderes em quem o contraria. Tudo isso só serve para provar ainda mais o ponto de que Homelander está ficando continuamente mais fora de controle.

The Boys 2×5 estará disponível na Amazon Prime Video dia 18 de setembro.