The Boys 2×6: Stormfront revela seu passado obscuro (RECAP)

O episódio “The Bloody Doors Off”, o 6º da 2ª temporada de The Boys, revelou mais sobre o passado de Frenchie e a ligação da heroína Stormfront com a criação da Vought.

Os rapazes descobrem alguns segredos obscuros da Vougth, e Butcher e Starlight percebem que possuem muito mais em comum do que esperavam.

Confira o recap do capítulo desta semana, já disponível no Amazon Prime Video.

(Amazon/Reprodução)Fonte: NME

Starlight se junta aos rapazes

Starlight se livra do chip de rastreamento colocado em seu corpo pela Vought e revela saber da troca de e-mails entre Stormfront e Stan Edgar sobre um misterioso centro médico. Frenchie, Leitinho e Kimiko se disfarçam de enfermeiros para se infiltrarem no local e descobrirem o que a Vought esconde no lugar.

O passado de Frenchie

Oito anos atrás, o francês aparece se preparando para um assalto a banco ao lado de Cherie e seu amigo Jay.

Pouco depois, vemos Frenchie preso. Mallory aparece para lhe oferecer uma oportunidade de trabalho.

Frenchie, Mallory, Leitinho e Butcher aparecem trabalhando juntos em uma missão contra os heróis da Vought.

Fábrica de Supes

No centro médico, os rapazes descobrem que a Vought está testando o Composto V em adultos. Eles invadem o centro de segurança, pegam vários arquivos que comprovem o que acontece no local. Frenchie encontra um velho inimigo, o Facho de Luz, com quem os rapazes trabalharam no passado. Os dois se enfrentam no corredor do hospital e, com isso, Cindy, uma poderosa Supe, é solta e começa uma rebelião no local.

(Amazon/Reprodução)Fonte: The Cinemaholic

Do lado de fora, Butcher dá de cara com um Supe fugitivo. Ele os ataca. Hughie fica gravemente ferido. Starlight e Butcher o levam para o hospital. Na jornada, os dois começam a perceber que são mais parecidos do que imaginavam, principalmente pelo afeto à Hughie.

A ligação de Stormfront com o nazismo

Stormfront aparece no hospital para conter a rebelião. Ela questiona Facho de Luz sobre o motivo daquilo ter acontecido. Isso proporciona que os rapazes possam fugir do local.

Stormfront se encontra com Homelander, que estava desconfiado do comportamento da heroína. Ela então decide contar toda a verdade sobre seu passado. Ela revela ter nascido em 1919, em Berlim, sua ligação com os nazistas e que foi casada com Frederick Vought, o criador do Composto V e da Vought.

(Amazon/Reprodução)Fonte: The Cinemaholic

Frederick usou o Composto V nela para que ela se tornasse a primeira Supe da história. Stormfront conta sobre o interesse da Vought em criar um mundo dominado pelos Supes e que Homelander será o líder.