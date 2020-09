The Boys: 5 coisas para relembrar antes da estreia da 2ª temporada

Já faz um tempinho (desde 26 de julho de 2019) que não vemos os nossos “super-heróis” favoritos. Mas, para a alegria geral da galera, o Amazon Prime Video vai liberar, na próxima sexta-feira (4), os três primeiros episódios da 2ª temporada de The Boys.

A trama, para quem não viu (ou viu e se esqueceu), acompanha um cara comum, chamado Hughie Campbell (Jack Quaid), que testemunha sua namorada ser vaporizada pelo Trem-Bala (Jesie T. Usher), um dos famosos Sete (heróis “genéricos” da Liga da Justiça que trabalham para a corporação Vought). A partir daí, ele se junta a um grupo que visa parar as ações desenfreadas desses heróis.

Para matar a saudade e já entrar no clima da nova temporada, fizemos uma lista com cinco momentos épicos da 1ª temporada com alguns lembretes e detalhes que podem ser úteis antes de assistir a “The Big Ride”, o primeiro episódio da 2ª temporada de The Boys.

Vamos relembrar?

Atenção: spoilers à frente!

Última viagem do Trem-Bala?

No finalzinho da 1ª temporada, Luz-Estrela (Erin Moriarty), a única participante honesta dos Sete, está ajudando Hughie e os rapazes a fugir das autoridades, quando Trem-Bala (Jessie T. Usher) chega disposto a detonar todo mundo por vingança. Ele culpa Hughie pela morte de sua amada Popclaw, embora ele próprio tenha injetado nela uma dose mortal de uma droga.

No entanto, como Trem-Bala está com o seu corpo totalmente sobrecarregado pelas drogas que usa para melhorar a sua performance, parece que seu coração não suporta a intensidade do ódio que ele sente, e o rápido “super” desmaia, sofrendo uma aparente parada cardíaca.

Terá sido sua última viagem?

Capitão Pátria assassina Madelyn Stillwell

Furioso por ser enganado pela diretora da Vought International, Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue), o glorioso Capitão Pátria (Antony Starr) simplesmente frita o cérebro da moça com sua visão de calor.

Não ficou claro se o bebê de Madelyn também morreu após Bruto (Karl Urban) explodir o local. Outra dúvida que deverá ser respondida apenas na 2ª temporada é como os Sete vão se organizar sem a liderança de Madelyn, embora o chefão da organização, Sr. Edgar (Giancarlo Esposito), tenha algumas ideias revolucionárias.

Becca está viva

Uma das mentiras de Madelyn que deixaram o Capitão Pátria mais irado foi a verdade sobre a esposa de Billy, Becca (Shantal VanSanten), que ambos acreditavam ter morrido e por isso se tornaram inimigos mortais.

Na verdade, enquanto Billy e o “super” se matavam, Becca estava viva, morando em um subúrbio com o filho dela, supostamente fruto de um estupro cometido pelo Capitão Pátria. Essa revelação terá muito impacto no destino dos personagens na 2ª temporada de The Boys.

Profunda depressão

Depois de ser transferido para Sandusky por seu comportamento inadequado, Profundo (Chace Crawford) não suporta a vida monótona que está levando longe do mar e entra em depressão. Depois de ter tentado obter favores sexuais de Luz-Estrela, o “dublê” de Aquaman acaba definitivamente exilado.

Quando recebe a notícia da expulsão, Profundo coloca uma navalha na cabeça, deixando uma nuvem de dúvidas sobre seu destino na série.

Luz-Estrela descobre o segredo dos Supers

Alguns personagens acabaram descobrindo a existência do Composto V, substância que ajudou a criar os superpoderes dos Sete. Dividida entre o grupo ao qual oficialmente pertence e a lealdade aos rapazes, Luz-Estrela agora sabe a verdade sobre a fonte do seu poder. Qual será sua reação?