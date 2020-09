The Boys: Jessie T. Usher fala sobre os rumos de A-Train na 2ª temporada

Em uma recente entrevista ao portal ComicBook, o ator Jessie T. Usher, intérprete de A-Train na série The Boys, do Amazon Prime Video, comentou sobre os rumos de seu personagem durante a 2ª temporada da produção.

The Boys retornou com três novos episódios no dia 4 de setembro e, agora, promete trazer semanalmente, sempre às sextas-feiras, conflitos interessantes para o público. Segundo o ator, o relacionamento amigável entre A-Train e Starlight (interpretada por Erin Moriarty) é essencial para o crescimento de ambos.

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

“Os dois personagens precisam de algo um do outro”, argumentou ele. Jessie T. Usher ainda ressaltou que os dois também possuem vantagens (um sobre o outro) e que isso poderá ser motivo de chantagem em futuras tramas apresentadas na série.

Durante a 1ª temporada, o público pode ver um pouco mais sobre como Starlight e A-Train criaram uma dependência mútua. O intérprete do herói, no entanto, acredita que há ainda muitas descobertas a serem feitas pelo público sobre os dois. “Elas serão respondidas na 2ª temporada”, garantiu ele.

The Boys tem feito bastante sucesso na plataforma de streaming do Amazon Prime Video. O desenvolvimento bastante tenso entre os personagens é um dos seus pontos fortes e promete continuar durante essa nova leva de episódios.

Além de Jessie T. Usher e Erin Moriarty, o elenco de The Boys ainda conta com Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Antony Starr, Aya Cash e Simon Pegg.