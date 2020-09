The Boys vai ganhar série spin-off no Amazon Prime Video

A série The Boys do Amazon Prime Video vai ganhar uma série spin-off muito em breve. Os produtores já estão desenvolvendo a obra derivada focada na faculdade dos super-heróis. O projeto está sendo encabeçado por Craig Rosenberg, criador da série original.

O sucesso da 2ª temporada de The Boys no Amazon Prime Video fez com que os trabalhos fossem iniciados mais rapidamente. Vale lembrar que a estratégia da plataforma de streaming foi de lançar os episódios semanalmente em vez de liberar a temporada completa de uma vez só, como é feito normalmente.

Karl Urban em The Boys. (Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Rosenberg está escrevendo o piloto e atuará como produtor executivo e showrunner na série derivada. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, que são produtores executivos de The Boys, continuam no projeto na mesma posição criativa de desenvolvimento.

O novo projeto será ambientado na única faculdade do país feita exclusivamente para jovens super-heróis. Por enquanto, ainda sem título definido, a série spin-off é descrita como irreverente e pretende explorar a vida e os conflitos dos super-heróis mais jovens.

Dessa forma, pode-se esperar uma competição interessante entre os personagens para ver quem consegue a melhor posição entre os heróis. Veremos todos eles colocando seus limites morais à prova a todo instante, mas, claro, com muito bom humor e críticas profundas.

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Vale lembrar que The Boys é baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, sendo uma das séries mais assistidas do Amazon Prime Video. O elenco conta com Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Tomer Kapon, Laz Alonso, Jessie Usher e Chace Crawford.

O último episódio da 2ª temporada de The Boys está programado para ser lançado em 9 de outubro pelo Amazon Prime Video.