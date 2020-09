The Good Doctor 4ª temporada: teaser sugere combate à pandemia

O TV Line divulgou o primeiro trailer da 4ª temporada de The Good Doctor. As primeiras imagens fornecem indícios de que a equipe está enfrentando a pandemia da covid-19.

Confira o vídeo (contém spoilers):

Pelo que é possível ver no trailer, o Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) está usando um novo crachá com a sua foto, de forma que ele possa ser identificado mesmo usando máscara o tempo todo.

Ainda não é possível saber se o paciente que aparece no teaser se trata de alguém com covid-19. No entanto, o TV Line já havia adiantado que o primeiro episódio da nova temporada seria focado na crise do novo coronavírus.

Não seria a primeira vez que a equipe do Hospital St. Bonaventure enfrentaria uma quarentena, como já foi mostrado em uma episódio da segunda temporada.

De acordo com o que o produtor executivo David Shore comentou em março, o quarto ano da residência de Shaun vai mostrá-lo em um “papel de supervisão” e também em um romance com Lea (Paige Spara).

A quarta temporada de The Good Doctor vai estrear em 2 de novembro no canal ABC. No entanto, a previsão é de que os novos episódios só cheguem oficialmente ao Brasil no começo de 2021 pela plataforma de streaming Globoplay.