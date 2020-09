The Mandalorian 2ª temporada: Disney+ revela data de estreia da série

O serviço de streaming Disney+ anunciou que a 2ª temporada de The Mandalorian será lançada no dia 30 de outubro, trazendo novas aventuras para o mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, ao lado da Criança, popularmente conhecida como Baby Yoda.

Em fevereiro deste ano, o CEO da Disney, Bob Iger, já havia adiantado que a nova temporada da série iria estrear em outubro. Agora, tivemos também a confirmação da data.

(Lucasfilm/Disney+/Reprodução)Fonte: TV Line

A produção da nova temporada não sofreu atrasos devido à pandemia causada pelo coronavírus, visto que as gravações tiveram início em novembro de 2019 e se encerraram em março deste ano, antes da interrupção que afetou várias outras séries e filmes.

A 2ª temporada de The Mandalorian deverá se aprofundar mais na história do Darksaber, lendária arma do universo de Star Wars que apareceu sendo empunhada por Moff Gideon (Giancarlo Esposito) no final da 1ª temporada.

Katee Sackhoff entrará para a série e interpretará a personagem Bo-Katan Kryze, que tem sua história bastante ligada ao Darksaber. A personagem já havia aparecido em Star Wars Rebels e The Clone Wars, sendo dublada pela própria Katee.

Rosario Dawson também se juntará à série como (provavelmente) Ahsoka Tano. Michael Biehn, Temuera Morrison e Timothy Olyphant também se juntam ao elenco na nova temporada.

A 3ª temporada de The Mandalorian já está em desenvolvimento pelo Disney Plus.