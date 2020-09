The Mandalorian: veja primeiras fotos da 2ª temporada na Disney+

Após o anúncio da data de estreia da 2ª temporada de The Mandalorian, o Disney+ divulgou as primeiras imagens das novas aventuras do caçador de recompensas Din Djarin, também chamado de “Mando”, interpretado por Pedro Pascal.

Ele retornará ao lado da “Criança” (The Child), popularmente conhecida como Baby Yoda, a partir do dia 30 de outubro no serviço de streaming do Disney Plus.

As novas imagens mostram a querida dupla, além dos personagens Cara Dune (Gina Carano), Greef Karga (Carl Weathers) e o vilão Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Confira as primeiras fotos da 2ª temporada de The Mandalorian:

(Disney+/Lucasfilm/Divulgação)Fonte: TV Insider

(Disney+/Lucasfilm/Divulgação)Fonte: TV Insider

(Disney+/Lucasfilm/Divulgação)Fonte: TV Insider

(Disney+/Lucasfilm/Divulgação)Fonte: TV Insider

(Disney+/Lucasfilm/Divulgação)Fonte: TV Insider

(Disney+/Lucasfilm/Divulgação)Fonte: TV Insider

A 2ª temporada de The Mandalorian deverá se aprofundar mais na história do Darksaber, lendária arma do universo de Star Wars que apareceu sendo empunhada por Moff Gideon no final da 1ª temporada.

Katee Sackhoff entrará para a série e interpretará a personagem Bo-Katan Kryze, que tem sua história bastante ligada ao Darksaber. A personagem já havia aparecido em Star Wars Rebels e The Clone Wars, sendo dublada pela própria Katee.

Rosario Dawson também se juntará à série como (provavelmente) Ahsoka Tano. Michael Biehn, Temuera Morrison e Timothy Olyphant também estarão no elenco.

O diretor Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn) também será uma das novidades para a nova temporada.