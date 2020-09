The Midnight Sky: novo filme de George Clooney tem imagens reveladas

Filme exclusivo da Netflix, The Midnight Sky teve as primeiras imagens divulgadas pela revista Vanity Fair nesta sexta-feira (25). Baseado no livro Good Morning, Midnight da autora Lily Brooks-Dalton, o longa-metragem é estrelado e dirigido por George Clooney.

Situado em um mundo pós-apocalíptico, a produção apresenta uma trama sombria sobre o fim da humanidade. Assim, ela tenta alertar sobre os perigos das mudanças climáticas ao misturar elementos de drama com ficção científica.

George Clooney como o astrônomo Augustine Lofthouse.Fonte: Netflix/Divulgação

Em 2049, a Terra está devastada após inúmeras tragédias climáticas. Acreditando ser o último homem do planeta e prestes a morrer de câncer, o astrônomo Augustine Lofthouse (Clooney) decide se isolar em uma estação de pesquisa no ártico.

Entretanto, tudo muda quando ele encontra uma criança chamada Iris (Caoilinn Springall). No caso, a garota se escondeu no antigo posto quando ele foi evacuado poucos meses antes. Diante da situação, apenas resta a Lofthouse cuidar da menina.

Então, o protagonista busca meios de entrar em contato com a nave com os últimos habitantes vivos da Terra. O objetivo é pedir que eles retornem e resgatem a jovem.

Felicity Jones e David Oyelowo interpretam os tripulantes da nave com os últimos habitantes da Terra.Fonte: Netflix/Divulgação

Semelhanças com uma possível realidade

Em entrevista à Vanity Fair, George Clooney aponta que o cenário mostrado em The Midnight Sky não é tão diferente do que vivemos em 2020. Na história, grandes pandemias e conflitos políticos resultaram em um grande colapso ambiental.

“A doença do ódio e os elementos que vêm daí – as batalhas e as guerras –, isso vem se infiltrando há anos”, destaca o ator. “No filme, há uma tristeza sobre o que o homem pode fazer com a humanidade e como tudo pode ser facilmente tirado de nós”.

The Midnight Sky está previsto para estrear em dezembro na Netflix. Além de Clooney e a jovem estreante Caoilinn Springall, o elenco conta com Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Kyle Chandler e Demián Bichir.