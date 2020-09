The Walking Dead: spin-off com Carol e Daryl será diferente, diz Reedus

The Walking Dead se consolidou como um marco na televisão ao longo desses anos e a conclusão da série em sua 11ª temporada tem levantado muitas questões sobre o que pode acontecer com os personagens em seu último ano.

Para além disso, é importante ressaltar que nem todos vão dizer adeus às telas. Carol e Daryl, personagens interpretados por Melissa McBride e Norman Reedus, respectivamente, ganharão um spin-off encomendado pela AMC por serem dois dos personagens favoritos do público.

Para quem estava se perguntando o clima dessa continuação, uma coisa é garantida: ela não terá nada de semelhante à série original, The Walking Dead, de acordo com Reedus.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

O que esperar do spin-off

Norman Reedus, durante entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!, comentou que o spin-off será completamente diferente do que os fãs já conhecem e estão acostumados. O anúncio é animador para muitos, afinal, The Walking Dead está no ar há muito tempo e uma continuação que utilize a mesma fórmula pode entediar o público.

Durante a entrevista, o ator cogitou até mesmo a possibilidade de utilizarem da comédia nessa nova fase. De acordo com sua fala, poderia ser interessante ver o mundo a partir da perspectiva de Carol e Daryl de forma mais cômica, algo totalmente oposto a The Walking Dead.

Apesar dos comentários, nenhuma confirmação sobre o gênero do spin-off foi oficialmente emitida até então. Aguardemos!