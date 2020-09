The Walking Dead terá fim na 11ª temporada; spin-off está a caminho

A série The Walking Dead, da AMC, vai ser encerrada após a exibição da 11ª temporada. A informação foi confirmada pelo produtor Scott Gimple. “Será um grande final que levará a novas estreias. A evolução está sobre nós. The Walking Dead vive”, afirmou ele.

Com essas palavras, fica claro que a ideia dos roteiristas é criar projetos derivados da série original. A trama, que teve diversas mudanças ao longo dos anos, conta com muitos personagens e várias possibilidades criativas. Segundo o que foi divulgado até agora, o 11º ano de The Walking Dead terá cerca de 24 episódios.

Fonte: AMC

Um spin-off bastante aguardado pelo público envolve Carol (Melissa McBride) e Daryl (Norman Reedus). A produção, que deverá estrear em 2023, foi confirmada por Ed Carroll, diretor de operações da AMC Networks. O executivo também disse estar bastante ansioso para a produção e a exibição dos últimos episódios da série original.

A showrunner Angela Kang, no mesmo comunicado, afirmou que está empolgada com os novos projetos envolvendo The Walking Dead. “Trabalhar com Melissa McBride e Norman Reedus foi um dos destaques da minha carreira, e estou feliz por podermos continuar contando essa história”, contou.

Vale lembrar que, neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, a 10ª temporada de The Walking Dead sofreu um hiato e precisou antecipar seu desfecho. No entanto, a season finale oficial ganhou espaço na AMC e será exibida em 4 de outubro.

A produção é baseada na obra original dos quadrinhos de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. A 11ª temporada de The Walking Dead deverá ser exibida em 2021.