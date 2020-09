Thelma revela destino do prêmio milionário do BBB e admite precisar de terapia

Thelma Assis ficou conhecida após participar do BBB 2020 e consequentemente vencê-lo, numa disputa com famosos convidados. Depois de aproximadamente cinco meses após o fim do programa, a campeã do reality show revelou o que tem feito ultimamente.

Numa entrevista ao Gshow, a ex-BBB relatou que sonha em ter uma casa própria, mas que o prêmio de R$ 1.500.000 que ganhou no programa tem outro destino, por enquanto: “Tenho o sonho de ter um imóvel próprio, mas no momento achei melhor investir o dinheiro”.

Depois de uma inédita experiência de um confinamento transmitido para todo o Brasil, Thelma contou que precisou cuidar da saúde psicológica: “Comecei a fazer terapia. É um momento tão sensível e cuidar do meu interior e da minha saúde emocional interfere no meu bem-estar, e consequentemente na beleza externa”.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a — também — médica tem aproveitado a companhia do marido, Denis Cord, e gastado tempo com atividades úteis: “Com o isolamento social, tive a oportunidade de me cuidar mais e desenvolver atividades que melhoraram a minha autoestima. Voltei a praticar atividade física e tenho feito aulas de balé por chamada de vídeo”.

Thelma Assis, que tem um quadro no É de Casa para falar de experiências na profissão e vivências pessoais, tem adaptado a forma de trabalho, inclusive em relação às redes sociais: “Montei um estúdio no canto da sala e estou buscando uma nova forma de trabalhar. A gente está se reinventando e me sinto honrada em poder incentivar outras mulheres com minha história”. Só no Instagram, a mais recente campeã do Big Brother Brasil tem mais de 6 milhões de seguidores.

Por conta da representatividade negra e também confirmando a hipótese de ter um filho, a famosa refletiu recentes episódios de racismo que sofreu: “É importante se posicionar, mostrar quem realmente sou. Existem alguns pontos bem sensíveis e até desafiadores… As injúrias raciais já acontecerem, mas isso a gente precisa resolver judicialmente. As críticas vão existir, mas se acrescenta pessoalmente, eu vou ouvir, refletir e tentar melhorar”.