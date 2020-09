Thiago Alcântara se despede do Bayern rumo ao Liverpool

Após sete temporadas no Bayern de Munique, Thiago Alcântara irá defender o Liverpool. O meia utilizou as redes sociais para se despedir da equipe bávara e agradecer pelos momentos vividos na Alemanha.

“Sim, tomei a decisão mais difícil da minha carreira esportiva. Vou encerrar este capítulo neste clube maravilhoso onde cresci como jogador em sete anos. Triunfos, alegria e tempos difíceis também”, escreveu.

O jogador será comprado pelos Reds por 30 milhões de euros (R$ 185 milhões), mais 5 milhões de euros em bônus por desempenho. Aos 29 anos, Thiago foi revelado pelo Barcelona e chegou ao subiu para o time principal em 2011 sob o comando de Pep Guardiola, que o levou em 2013 ao Bayern.

“Do que sinto mais orgulho é ter chegado em Munique como um jovem cheio de sonhos e deixar o clube completamente realizado e identificado com o Bayern, sua história, sua filosofia, a língua e a cultura. Aqui eu aprendi como amar e respeitar a tradição, da qual eu me despeço, sem nunca esquecê-la: Mia San Mia”, afirmou.

O jogador venceu sete vezes a Bundesliga e na última temporada afturou a tríplice coroa: Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Champions League.

“Tive momentos fantásticos – nesta cidade, na Säbener Strasse e na nossa querida Allianz Arena. Com minha família do Bayern, que me tratou tão bem e me amou cada segundo. Minha decisão é puramente esportiva. Como jogador de futebol, quero novos desafios para me desenvolver ainda mais. A Baviera sempre será minha casa. Obrigado, FC Bayern!”, declarou.

Filho do ex-jogador Mazinho, campeão da Copa do Mundo pelo Brasil em 1994, Thiago defende a seleção espanhola.