Thiago Fragoso posa ao lado de esposa em clima de intimidade

No maior clima de fim de domingo, Thiago Fragoso surgiu ao lado de Mariana Vaz, sua esposa, em um programa de casal. No Instagram, o ator postou uma foto em que os dois aparecem de rostinho colado, comendo pipoca.

“Domingão clássico! E amanhã ainda é feriado, hein?”, legendou Thiago, que está casado com a atriz desde 2005.Nos comentários, os seguidores reagiram. “Lindos demais“, elogiou uma fã. “Que casal”, admirou outra. “Lindos. Eta domingueira boa“, brincou uma terceira.

Vale lembrar que Thiago e Marina estão passando por um momento super especial. O casal que já tinha um filho de 9 anos, está com um novo bebê em casa, o Martin.

Na rede social, o paizão ficou derretido ao postar uma foto do filho mais novo com a boquinha em seu braço. “Às vezes, ele também mama o papai”, brincou o artista na legenda.

Em recente entrevista ao jornal Extra, Fragoso falou sobre a nova paternidade: “É uma mistura. A chegada de um filho é um evento cósmico, cercado de amor, esperança, renovação… Só quem tem filho pode imaginar esse momento, é muito especial. No caso do Martin, ainda teve essa história da pandemia, que é um perrengue planetário e mudou completamente as relações“.