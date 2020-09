Thiago Galhardo está pronto para seleção e só troca o Inter pela Europa por oferta irrecusável, diz empresário

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com oito gols e um dos principais destaques do país em 2020, Thiago Galhardo vive o auge da carreira. O jogador de 31 anos é uma das armas do Internacional para superar o América de Cali-COL nesta quarta-feira (16), pela terceira rodada do grupo E da Conmebol Libertadores.

Com a enorme visibilidade, o camisa 17 do time colorado sonha em defender a seleção brasileira e tem despertado o interesse de equipes estrangeiras.

Em entrevista ao ESPN.com.br, Flávio Trivella, empresário e que diz fazer um trabalho de ‘mentoria’ com o atleta mineiro nascido em São João Del Rei, afirma que a intenção é permanecer no Beira-Rio e até estender o vínculo que vence no fim de 2021.

Veja abaixo a entrevista com Flávio Trivella:

Como surgiu a ida para o Inter?

O Rodrigo [Caetano, diretor de futebol] já era um apreciador do futebol do Thiago. Algumas vezes o clube não aceitava a proposta do Inter, às vezes quando tinha uma oportunidade o Inter estava com o elenco fechado. Nós conseguimos fechar no começo deste ano.

Como foi a negociação?

Não houve pagamento na transferência. O Ceará tinha uma opção de renovação de contrato e manteve uma porcentagem em uma futura venda. O Thiago abriu mão de alguns valores para fechar com o Inter. Houve um acordo entre os clubes e o Thiago.

Thiago Galhardo comemora gol pelo Inter Getty Images

Quanto é a multa rescisória do Thiago no Inter?

Isso eu não posso falar.

Como aconteceu a virada na carreira do Thiago para ele virar protagonista?

Sempre enxerguei uma estrela muito grande no Thiago. O meu papel é um trabalho de conscientização e conversa porque é uma carreira que precisa ter paciência. Tivemos muitas conversas olho no olho e ver o que estava errando e o que precisava melhorar. Ele é um cara que escuta muito e temos afinidade. A minha forma é trabalhar o ser humano também, considero meu trabalho mais de mentoria. Ele tem esse brilho, esse protagonismo de chamar a responsabilidade. Tem pênalti aos 45 minutos do segundo tempo ele vai lá e bate. É um cara de grupo que quer ver todos bem. Essa energia tem feito bem. Ele está pronto para qualquer desafio.

E seleção brasileira, é algo que vocês esperam?

Ele está pronto para o desafio e estamos esperançosos. O Brasil tem ótimos jogadores. Se vier, é algo que estamos torcendo, mas se não vier vamos torcer para quem estiver lá. Ele é uma referência nos números e nas atuações no Campeonato Brasileiro. Ele deve isso ao Inter, ao Rodrigo Caetano, que apostou muito, e aos companheiros de time. Não será uma surpresa, estamos esperando isso.

Como foi a mudança dele jogar com o Coudet?

Com a saída do Guerrero, o Coudet colocou o Thiago mais adiantado como centroavante. Ele já tinha jogado no Ceará mais à frente. O que acho interessante é que o Thiago sabe jogar em todas as posições do meio para frente. Ele está dando certo jogando de 9 e está dando conta do recado amenizando um pouco a ausência do Guerrero, que é fora de série.

play 1:17 Destaque do Colorado é o Bola da Vez desta semana

Quais clubes já sondaram o Thiago?

Eu já tive um papo com o Rodrigo [Caetano] para não focarmos nisso. O Rodrigo e o Inter estão querendo valorizá-lo e até estender um pouco o contrato. O Inter reconhece que ele está num momento legal. Lógico que, o artilheiro do Brasileirão e um dos caras mais comentados, todo mundo sonda e pergunta. Mas não estou dando sequência em nada. O Inter quer títulos e manter um bom time. Da mesma forma que o Inter nos deu essa oportunidade, a gente quer dar a preferência total ao Inter.

O Thiago ainda tem o sonho de jogar na Europa?

O Thiago me falou aqui: ‘Tá louco? Eu fico aqui mais um tempão. Eu estou feliz, cidade boa de se morar, um clube sério e se estou hoje com chance de chegar na seleção é graças ao Inter. Quero ficar aqui’. Ele está se identificando cada vez mais. Ele não tem o sonho hoje de ir para a Europa. Às vezes podem vir propostas irrecusáveis, e a minha obrigação é falar com o Inter. Pode ser que interesse, mas até agora nada de outro mundo veio até mim para falar com o Inter. Alguns empresários de fora me ligam, mas digo que tem que ser algo concreto e alto porque o Thiago é o melhor jogador do Brasileiro. Não o deixo minarem com as especulações. Muitas sondagens, mas sentiram que estamos alinhados com o clube.

A ideia é ficar?

A tendência é fecharmos aqui mesmo. O Inter é um dos grandes clubes do Brasil. Nós renovamos até o final de 2021 e existe uma possibilidade de estendermos. Mas tudo está precoce porque estamos sem pressa, estamos felizes. Estamos focados no bom momento.

Para sair teria quer ser algo irrecusável para o Inter e o Thiago?

Exatamente. Temos contrato com o Inter. Terá que ser algo excepcional para os dois. Em breve, deveremos fazer alguns ajustes e vocês ficarão sabendo. O sonho do Thiago é ser campeão pelo Inter e quem sabe buscar uma vaga na seleção. Achamos que isso não está tão longe. Vamos torcer para que o Tite o chame.

