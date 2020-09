Thiem domina Medvedev e faz final contra Zverev por título inédito de Grand Slam

Dominic Thiem, cabeça de chave número 2 do US Open, está na final do Grand Slam norte-amercano.

O austríaco dominou o russo Daniil Medvedev, cabeça de chave número 3, e venceu a semifinal entre eles por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-6 (7) e 7-6 (5).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Medvedev havia chegado na final do US Open em 2019, mas não resistiu a Thiem. O russo até chegou a ter uma quebra de vantagem no terceiro set, mas vacilou.

Thiem chega em sua quarta final de Grand Slam na carreira (Roland Garros 2018 e 2019 e Australian Open 2020), mas perdeu todas as anteriores.

Na decisão, que irá acontecer no domingo e irá coroar um campeão inédito de Grand Slam, ele enfrenta o alemão Alexander Zverev.

Em nove confrontos entre os dois, Thiem levou a melhor em sete.