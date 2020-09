Thomaz Costa posta foto com Cirilo de Carrossel e divide opiniões

Conhecido por conta do personagem Daniel na novela Carrossel (2012) e como ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa dividiu opiniões após divulgar uma montagem com Cirilo, vivido por Jean Paulo Campos, na novela do SBT.

A imagem, porém, acabou dividindo opiniões por conta de uma brincadeira, na qual ele comparou o personagem com o DJ Zullu, insinuando que o pequeno Cirilo havia crescido e se tornado o músico em questão. “Mundo girou, Cirilão“, legendou ele.

Imediatamente, alguns seguidores ficaram em dúvida, questionando se o DJ era mesmo Jean nos dias de hoje. Outros, porém, acusaram Thomaz Costa de racismo, dizendo que a postagem insinua que todas as pessoas negras são iguais.

“Ele faz piada como se todo negro fosse igual. Já não bastava a história do que o Thomaz fez no restaurante com uma família de negros“, disparou uma seguidora, relembrando uma antiga polêmica na qual o ator foi envolvido.

“Não acho nada disso, ele fez uma brincadeira sem maldade nenhuma“, defendeu outra fã. O próprio Jean fez questão de comentar o post e se divertiu, ao comentar: “Rachei mano“.

Confira: