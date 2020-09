TikTok e WeChat estão banidos dos EUA a partir de domingo (20)

A partir deste domingo (20), os aplicativos TikTok e WeChat estão oficialmente banidos em todo o território americano.

“O Tiktok básico permanecerá intacto até 12 de novembro, mas os usuários não vão conseguir acessar as atualizações a partir deste domingo. O WeChat US, para todos os efeitos práticos, será encerrado”, disse o secretário de Comércio, Wilbur Ross.

Segundo ele, estão proibidas as transferências de dinheiro dentro dos Estados Unidos relacionadas ao WeChat e sua controladora chinesa Tencent Holdings Ltd. (a mesma empresa que detém 60% da Epic, desenvolvedora do Fortnite), mas americanos ainda poderão usar o WeChat para pagamentos e transferências para a China.

O WeChat é o app de milhões de chineses pelo mundo.Fonte: Unsplash/Fábio Lucas

Essa era uma preocupação de algumas empresas de tecnologia americanas e, principalmente, de famílias nos dois países – o WeChat é o aplicativo usado por milhões de imigrantes chineses para manter contato com parentes e mandar dinheiro para o outro lado do mundo.

Como as medidas proíbem distribuição, manutenção e atualizações dos dois aplicativos, Apple e Google deverão excluir TikTok e WeChat de suas lojas de aplicativos nos Estados Unidos até domingo. Os apps baixados não serão afetados agora, mas ficarão sem atualizações.

Ações da TikTok Global

Segundo o Departamento de Comércio, 12 de novembro é o prazo dado pelo presidente americano para que a TikTok resolva as questões de segurança nacional apresentadas à ByteDance.

Isso significa que a empresa chinesa tem menos de 2 meses para concluir satisfatoriamente seu acordo a Oracle e conseguir a aprovação dos governos americano e chinês para o negócio.

A ByteDance poderá ofertar ações da nova empresa se o acordo com a Oracle vingar.Fonte: 6do/Reprodução

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, se a parceria com a Oracle vingar, a ByteDance faria uma oferta pública inicial (IPO) da nova empresa, a TikTok Global. Isso aconteceria em 1 ano, em bolsas dos Estados Unidos. ByteDance e Oracle não responderam aos pedidos de comentários.