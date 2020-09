TikTok toma novo fôlego e não será banido dos EUA, por enquanto

Em uma audiência realizada ontem (27), um juiz acatou o pedido da ByteDance, e emitiu uma liminar que proíbe o bloqueio a novos downloads do TikTok nos Estados Unidos, como determinava a ordem executiva do governo Trump. A decisão, no entanto, tem efeito prorrogativo temporário, até que as alegações de que o aplicativo representa um risco para a segurança nacional do país sejam comprovadas.

O Departamento de Comércio respondeu o tribunal, afirmando que o governo cumprirá a liminar, mas continuará defendendo vigorosamente a ordem executiva previamente outorgada por Trump.

Por enquanto, TikTok continua disponível para novos downloads na terra do Tio Sam.Fonte: Pixabay/Reprodução

Novo fôlego…

De acordo com a primeira ordem emitida pelo Departamento de Comércio dos EUA, o bloqueio a novos downloads do TikTok deveria ter sido iniciado no dia 20 de setembro.

Para contornar o impedimento, a ByteDance assinou um acordo provisório com a Oracle, onde uma nova empresa chamada TikTok Global foi criada, com seus servidores de armazenamento de dados totalmente sediados nos EUA. A manobra adiou o bloqueio até a meia noite deste último domingo (27).

Sendo assim, se não fosse pela nova liminar emitida ontem, o app já teria sido removido das lojas móveis da Apple e do Android a partir de hoje (28).

A TikTok (empresa) argumentou que a proibição seria “arbitraria e caprichosa”, e que possui cerca de 100 milhões de usuários americanos, que seriam fortemente prejudicados caso ficassem sem acesso às atualizações do app, já que isso impactaria negativamente na segurança de seus dispositivos.

A companhia ainda disse que está satisfeita com a decisão do tribunal, e que vai continuar trabalhando em benefício de sua comunidade e funcionários.

No momento, a liminar não suspende as restrições adicionais definidas para entrar em vigor no dia 12 de novembro, que podem ocasionar o banimento total do app nos EUA.