TIM passa a oferecer assinatura do FOX App para todos os clientes

A partir de agora, clientes de qualquer plano da TIM podem contratar o serviço de streaming da FOX para ver filmes, séries, documentários, desenhos e esportes no celular, além de outros tipos de atrações. A novidade foi anunciada pela operadora na última terça-feira (8).

O FOX App estava disponível, anteriormente, apenas para os usuários da TIM Live, serviço de ultra banda larga fixa comercializado pela tele. Com a mudança, os assinantes dos planos pós-pagos e controle, bem como as pessoas que usam o pré-pago, podem ter acesso à plataforma, mediante o pagamento da taxa mensal.

Por meio do streaming, é possível assistir online aos canais da FOX, incluindo o FOX Channel, que exibe atrações como a clássica animação Os Simpsons e a nova Duncanville, além da série The Walking Dead. Para quem gosta de esportes, a assinatura inclui os canais FOX Sports, que transmitem a Copa Libertadores, UEFA Europa League, Nascar, Formula E e MLB.

A série The Walking Dead é uma das atrações disponíveis no FOX App.Fonte: IMDb/Reprodução

O app de TV via internet também oferece a programação de outras emissoras do grupo, atualmente pertencente à Disney, como FX, FOX Life, NatGeo e NatGeo Kids. Vale lembrar que o serviço traz o sinal dos canais ao vivo e contempla conteúdo sob demanda, permitindo ao usuário ver algumas das suas atrações preferidas quando quiser.

Quanto custa?

A assinatura do FOX App pela TIM custa R$ 34,90 por mês. No caso dos clientes dos planos pós e controle, o valor é inserido na fatura, de acordo com a operadora. Já entre os usuários dos planos pré, o valor é descontado do saldo de créditos, sem a necessidade de usar cartão de crédito para a contratação.

Para contratar o serviço, é necessário enviar um SMS com a palavra FOX para o número 6820 e aguardar as orientações.