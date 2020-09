Tipos de agricultura: Entenda como funciona e os impactos ambientais

A agricultura é uma prática econômica que consiste no cultivo e produção de vegetais para o consumo humano.

Antiquíssima, seu desenvolvimento ocorreu quando o homem resolveu fixar-se em um local e cultivar a terra.

Trata-se de um tema muito presente nos vestibulares do Brasil todo, assim como no ENEM. Confira a seguir um panorama geral sobre o assunto.

Agricultura – Sistemas agrícolas

A agricultura possui dois tipos de sistemas básicos de plantio, são eles:

Agricultura Extensiva: Consiste na utilização de técnicas simples ou mais modestas. A produtividade é baixa e desenvolvida em pequenas extensões de terra. Agricultura Intensiva: Consiste na utilização de técnicas modernas e na automatização com o uso da tecnologia através de máquinas, voltada para alta produtividade, desenvolvida em grandes extensões de terra (latifúndios).

Os 5 principais tipos

Existem alguns tipos de agricultura, cada uma voltada para uma área e com características distintas, veja:

Agricultura de subsistência

A agricultura de subsistência aplica-se ao autoconsumo. Muito conhecida também como agricultura tradicional, emprega-se por meio de técnicas básicas sem a utilização de máquinas ou então processos de fertilização do solo.

Voltada principalmente para pequenos produtores que ficam encarregados de cultivar, cuidar, assim como colher os alimentos produzidos.

Agricultura Orgânica (Biológica)

A agricultura orgânica, também conhecida como “cultivo verde”, volta-se para o equilíbrio ambiental e desenvolvimento social dos produtores.

Alguns métodos visam o baixo impacto ambiental, como por exemplo a rotação de culturas, compostagem de material orgânico, bem como o uso de adubo verde.

Comercial

Conhecida como “agricultura moderna” ou de mercado, consiste na prática da monocultura (cultivo de apenas um tipo de alimento).

Desenvolvida em grandes propriedades com a utilização de produtos específicos, como por exemplo: adubos, fertilizantes químicos, agrotóxicos e inseticidas. Ou seja, voltada para produção em larga escala para comercialização do produto.

A saber, a agricultura comercial, usa técnicas modernas, munidas de alta tecnologia, como a manipulação de sementes e máquinas. Além disso, conta com especialistas gabaritados no ramo com engenheiros, agrônomos, entre outros.

Permacultura

Trata-se do processo agrícola incorporado ao meio ambiente visando a produção de plantas semipermanentes e permanentes.

Consiste em aspectos energéticos e paisagísticos. A saber, o termo permacultura é uma expressão de origem no inglês e significa “Permanent agriculture” ou seja agricultura permanente.

Agropecuária

Esta prática consiste na união entre as atividades agrícolas e a pecuária. Ou seja, o cultivo do campo e a criação de animais destinados para atividades comerciais.

Tipos de agricultura no Brasil

A agricultura é a principal atividade econômica do país desde a época da colonização. Além disso, o Brasil aparece no topo da lista dos maiores produtores de alimentos do mundo.

Desta forma, alguns alimentos se destacam no cultivo brasileiro. Por exemplo:

Cana de açúcar

Soja

Café

Laranja

Cacau

Milho

Arroz

Trigo

Algodão

Impactos ambientais

A agricultura implica em algumas técnicas que impactam o meio ambiente negativamente.

Dentre algumas mais conhecidas estão as queimadas para a preparação do solo, contribuindo para a diminuição de animais e vegetação, desse modo, desequilibrando o ecossistema.

Ademais, problemas como a contaminação do solo, destruição da biodiversidade, são alguns dos problemas relacionados à prática.

E então, gostou de conhecer mais sobre o tema? Estude-o para se dar bem nas próximas provas.

