Tipos de mapas: Conheça os 7 principais para estudar

O campo da geografia depende de diferentes tipos de mapas para estudar as características da Terra.

Alguns mapas são tão comuns que uma criança os reconheceria. Entretanto, outros são usados apenas por profissionais de áreas especializadas.

Entre os tipos mais comuns podemos citar os mapas políticos, físicos, topográficos, climáticos, econômicos e temáticos. Explicamos no que consiste cada um, conheça!

Mapas Topográficos

Um mapa topográfico é semelhante a um mapa físico, pois mostra diferentes características físicas da paisagem. Ao contrário dos mapas físicos, porém, este tipo de mapa usa curvas de nível em vez de cores para mostrar as mudanças na paisagem.

As linhas de contorno em mapas topográficos são normalmente espaçadas em intervalos regulares para mostrar mudanças de elevação (por exemplo, cada linha representa uma mudança de elevação de 30 metros). Quando as linhas estão próximas, significa que o terreno é íngreme.

Mapas climático

Um mapa climático mostra informações sobre o clima de uma área. Esses mapas podem mostrar coisas como as zonas climáticas específicas de uma área com base na temperatura, na quantidade de neve que uma área recebe ou no número médio de dias nublados. Esses mapas normalmente usam cores para mostrar diferentes áreas climáticas.

Mapas econômicos ou de recursos

Um mapa econômico ou de recursos mostra os tipos específicos de atividade econômica ou recursos naturais presentes em uma área através do uso de diferentes símbolos ou cores, dependendo do que está sendo representado.

Mapas de estradas

Um roteiro é um dos tipos de mapa mais usados. Esses mapas mostram rodovias e estradas principais e secundárias (dependendo do grau de detalhe), bem como coisas como aeroportos, cidades e pontos de interesse como parques, acampamentos e monumentos.

As principais rodovias em um roteiro geralmente aparecem com linhas vermelhas grossas, enquanto as estradas secundárias possuem cor mais clara e linhas mais estreitas.

Mapas Temáticos

Um mapa temático é um dos tipos de mapas que enfoca um tema específico ou tópico especial. Esses tipos de mapas são diferentes porque eles não mostram apenas características como rios, cidades, subdivisões políticas, elevações e rodovias.

Se esses itens aparecem em um mapa temático, eles são informações de fundo e são usados como pontos de referência para aprimorar o tema do mapa.

Mapas Políticos

Um mapa político não mostra características topográficas como montanhas. Concentra-se exclusivamente nas fronteiras estaduais e nacionais de um lugar. Esses mapas também incluem as localizações de cidades grandes e pequenas, dependendo dos detalhes dos mapas.

Mapas Físicos

Um mapa físico é aquele que documenta as características da paisagem de um lugar. Esses mapas geralmente mostram coisas como montanhas, rios e lagos. Corpos de água comumente surgem em azul.

As montanhas e as mudanças de elevação às vezes aparecem com cores e tons diferentes para mostrar a elevação. Em mapas físicos, os verdes geralmente indicam elevações mais baixas, enquanto os marrons geralmente indicam elevações mais altas.

E então, você conhecia todos esses tipos de mapas? O assunto pode surgir em vestibulares ou no ENEM na parte de geografia principalmente. Desse modo, vale a pena saber analisá-los.

