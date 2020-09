Tirullipa testa negativo para Covid-19 e diverte fãs em comemoração animada

Tirullipa tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, então naturalmente ele fica exposto à curiosidade das pessoas. Em meio à pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo, o humorista resolveu fazer um teste por um motivo especial.

O cantor Wesley Safadão foi diagnosticado com a Covid-19 e manteve contato com o filho de Tiririca, o fazendo — por precaução — ficar isolado desde a sexta-feira (28) num hotel, antes de saber seu real estado de saúde. Na ansiedade pelo resultado do teste, Tirullipa ligou par alguém, que o pediu para pensar positivo e ele brincou: “Positivo não, negativo. Negativo“.

Na segunda-feira (31), o comediante enfim recebeu o resultado do exame PCR e descobriu que não estava infectado com o vírus. Para comemorar, primeiramente ligou para Safadão e mostrou partes desse momento em vídeos curtos no Stories do Instagram.

“Depois de O Milagre Da Cela 7 com vocês… O Milagre Do COVID-19“, brincou Tirullipa ao postar um filho de suas filhas o encontrando efusivamente. O pai das gêmeas Lunna e Layla saiu pelos corredores do hotel, mostrando o resultado do teste aos funcionários de lá. Sua esposa, Stefânia, também testou negativo.

“Doido, tu não existe não, olha pra isso“, comentou a influenciadora digital G-Kay. “Macho… não existe criatividade melhor que a sua“, afirmou Kaká Diniz, o marido de Simone, da dupla com Simaria. “Melhor pessoa, tô aqui gargalhando alto e o povo olhando pra mim confusa“, confessou uma internauta.

“Deus é Deus! Obrigado Jesus. As orações de vocês, meus seguidores, que me curaram em nome de Jesus. Obrigado meu povo por tudo! Viva a sua vida e ame os seus, pois dessa vida não levamos nada e de doenças e coisas ruins estamos cheio. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos que torceram e oraram pela minha família“, declarou Tirullipa em seu perfil do Instagram, como forma de agradecimento.

Confira: