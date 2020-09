Titi Müller posta foto encantadora com o filho Benjamin e fãs se derretem

Titi Müller deixou os seguidores encantados ao exibir um registro fofo ao lado do filho Benjamin. A apresentadora surgiu sorrindo ao lado do pequeno mostrou que estava adorando a descontração.

”Parceirinho”, escreveu ela na legenda da postagem. Os seguidores foram à loucura com a publicação. ”Essa risadinha banguela enche nosso coração de alegria, paz, felicidade…. é inexplicável ser mãe!’‘, disparou uma admiradora. ”Coisinha mais linda! Igualzinho a mamãe!’‘, apontou outra.

Müller, que é mãe de primeira viagem, confessou recentemente que medo da amamentação “Ouvia relatos terríveis de mães que sofreram muito, se machucaram e acabaram tendo uma história de amamentação frustrante e banhada em culpa“.

“Amamentar é uma treta, o início pode ser muito difícil e se a mãe não tiver informação e apoio, a chance de desandar é alta. Mesmo assim, não conheço nenhuma mãe que desmamou o filho sem antes insistir até a exaustão“, continuou a atriz, incentivando suas seguidoras a não desistirem do ato.

Por fim, Titi agradeceu a quem a ajudou e passou uma mensagem acalentadora às mães, na legenda da foto em que aparecia amamentando Benjamin: “Eu tive a sorte de ter uma duplinha que já nasceu sabendo mamar, nunca senti dor e estou tendo muito amparo pra que essa jornada termine quando for o momento certo. Gostaria de dar um abraço em todas as mães que não puderam trilhar o mesmo caminho que eu nesse dia mundial do aleitamento materno“.

Confira: