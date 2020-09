Visivelmente irritada, Jojo Todynho gritou com a produção de A Fazenda 12 na tarde desta quinta-feira (12). “Tô estressada!”, afirmou a funkeira após não encontrar toalhas limpas no confinamento rural. O áudio da transmissão ao vivo do reality show foi cortado em diversos momentos, mas foi possível acompanhar o início da confusão.

A transmissão intercalava cenas dos peões na área externa. Jojo saiu da sede do reality, bateu a porta e começou a pestanejar: “Porra, pegar toalha limpa para lavar. Porra, tô estressada! Eu quero tomar banho! Nunca vi, já se viu lavar toalha limpa? Leva uma, deixa outra!”.

As imagens foram trocadas para os peões na casa da árvore, que se assustaram com os gritos da colega de confinamento. Imediatamente, o áudio foi cortado e só foi possível acompanhar a imagem dos participantes.

Alguns segundos depois, o áudio foi restabelecido. Jakelyne Oliveira comentava sobre a briga de Jojo e concordava com o questionamento sobre a tolha. No entanto, novamente, o áudio foi cortado.

Em seguida, na volta do áudio, a Miss Brasil 2013 comentou que os peões não podem falar sobre a produção do reality e o assunto foi encerrado.

Jojo PUTA com a produção que pediu todas as toalhas pra lavar. #AFazenda12 pic.twitter.com/wxkVhgOPKO

— MattyBala (@MattyBala) September 17, 2020

