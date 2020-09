Substituto de Phelipe Siani, Daniel Adjuto apresentou o Live CNN Brasil no feriado desta segunda (7) ao lado de Marcela Rahal. O jornalista apareceu sem terno pela primeira vez na tela do canal de notícias, e o visual despojado dele chamou a atenção dos internautas. “Hoje veremos o Adjuto todo soltinho”, afirmou Léo Goes no Twitter.

De acordo com fontes do ., há uma espécie de regra na CNN que orienta que os substitutos de Siani usem roupas mais casuais na apresentação. O Live CNN é o único telejornal do canal que possui essa exigência no vestuário.

Acostumados a verem Adjuto mais formal, os telespectadores repararam na mudança do look e comentaram nas redes sociais. “Sem maturidade pra ver o Daniel Adjuto sem terno e de corpo inteiro no Live CNN Brasil, e essas pernas gente!”, escreveu Rodrigo.

“Petição pro Daniel Adjuto se livrar do terno e gravata e apresentar sempre desse jeito”, pediu Pedro. “É pra pular de alegria hoje! Daniel sem terno e gravata”, brincou Vane Santos.

Confira algumas reações:

Hoje veremos o Adjuto todo soltinho no #LiveCNNBrasil 🥰 pic.twitter.com/66aQJZxyay

— LÉO GOES (@euleogoes) September 7, 2020

Sem maturidade pra ver o @DanAdjuto sem terno e de corpo inteiro no #livecnnbrasil e essas pernas gente!! Daniel Adjuto não, Daniel ADJUSTO

— Rodrigo  🏳️‍🌈 (@rodrik_br) September 7, 2020

Daniel tá um espetáculo

ADJUTO NA LIVE CNN

— Vane Santos 🇧🇷 (@VMayneStylinson) September 7, 2020

daniel adjuto é tão fofinho #livecnnbrasil

— ian (@suiftie) September 7, 2020

Petição pro Daniel Adjuto se livrar do terno e gravata e apresentar sempre desse jeito. #LiveCNNBrasil 😍

— 𝙥𝙚𝙙𝙧𝙤 (@pdrcorrea) September 7, 2020

É pra pular de alegria hoje Daniel sem terno e gravata

ADJUTO NA LIVE CNN

— Vane Santos 🇧🇷 (@VMayneStylinson) September 7, 2020

Eita que o Adjuto está informal hoje. Bem vindo à Sampa!

— flora emanuele (@floraemanuele) September 7, 2020

@CNNBrasil tem coisa mais linda que o Adjuto vestido de “casual day” ?? Não tem né? Muito fofo! #cnnbrasil #livecnnbrasil

— Renato Lisboa 🇧🇷🇵🇹 (@renatoglisboa) September 7, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução