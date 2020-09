Tom Holland pode interpretar Link em filme de The Legend of Zelda (RUMOR)

O site We Got This Covered lançou um novo rumor sobre a escolha do ator Tom Holland para protagonizar um possível filme baseado no game The Legend of Zelda. Segundo o site, a Netflix e a Nintendo estão negociando há algum tempo para a produção de um longa e uma série sobre o jogo e Holland seria uma opção para interpretar o jovem Link.

Por enquanto, nada foi concretizado ou anunciado, mas o site em questão já divulgou algumas especulações que mais tarde foram comprovadas. Sendo assim, ao que tudo indica, todos esses rumores podem mesmo ser verdade, ainda mais depois que Tom Holland protagonizou um filme original da Netflix com Robert Pattinson.

(Reprodução)Fonte: Netflix

O rumor divulgado pelo WGTC, no entanto, não afirma se Holland já foi sondado ou teve reuniões com a plataforma de streaming. As produções que estão sendo especuladas podem fazer parte de uma série de comemorações do lançamento de The Legend of Zelda, que em 2021 completa 35 anos.

Além de O Diabo de Cada Dia, que estreou na plataforma de streaming nesta semana, Tom Holland também é conhecido por suas participações no Universo Cinematográfico da Marvel como o Homem-Aranha.

O ator inglês já protagonizou dois filmes solo do teioso e também dublou Ian Lightfoot em Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, da Pixar. Em seus projetos futuros também estão os filmes Chaos Walking, Uncharted, Cherry e um novo longa do Homem-Aranha.

O que você achou dessa escolha? Será que os rumores se concretizam?