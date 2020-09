Totalmente Demais – Capítulo de Sexta-Feira (04/09): Germano espanca Rafael

A Globo exibe nesta sexta-feira, 04/09, mais um capítulo da novela Totalmente Demais. Confira o resumo:

Leila decide não publicar as fotos de Eliza e Rafael enviadas por Carolina. Arthur não acredita em Eliza quando a namorada lhe garante que não aconteceu nada entre ela e Rafael.

Carolina envia as fotos de Eliza e Rafael para Lorena. Wesley confessa a Janaína que está interessado nela. Zé Pedro mostra a Germano as fotos de Eliza, publicadas no site de Lorena, e provoca a ira do empresário contra Rafael.

Germano manda Zé Pedro contatar Lorena para remover as fotos de Eliza do site e convencê-la a revelar quem lhe enviou o material. Aparecida comenta com Arthur que não acredita que Eliza o tenha traído. Germano agride Rafael, e Eliza aparta a briga entre os dois. Germano vai atrás de Carolina.

Totalmente Demais

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o telejornal local da Globo

Horário: 19h35