Tottenham consegue virada dramática no fim, evita vexame histórico e avança

O Tottenham esteve muito perto de protagonizar um vexame histórico na Liga Europa. Após sair perdendo, a equipe inglesa venceu de virada por 2 a 1 o Lokomotiv Plovdiv-BUL na Bulgária de forma dramática. O jogo foi realizado no Lokomotiv Stadium, nesta quinta-feira (17/09).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Na próxima fase, os Spurs enfrentarão o Shkendija, da Macedônia. Os duelos eliminatórios da competição são disputados em partidas únicas, definidas por meio de sorteio pela Uefa.

O primeiro tempo foi bastante sonolento, com poucas chances de gols para as duas equipes. O Tottenham controlou a posse de bola, trocando passes de um lado para o outro, mas com pouca objetividade.

A única grande chance dos Spurs aconteceu aos minutos, quando Lo Celso encontrou Bergwijn, que bateu de chapa e acertou o travessão do goleiro Lukov.

O Tottenham voltou muito mais ligado no segundo tempo, mas também enfrentou dificuldades para estufar a rede da equipe búlgara.

O castigo do time inglês veio aos 26 minutos do segundo tempo. Minchev, que entrou na segunda etapa, abriu o placar para os donos da casa.

Jogadores do Tottenham comemoram gol Getty Images

Mourinho colocou Lucas em campo na vaga de Sanchez, aos 28.

Na parte final da partida, o Tottenham ficou com dois jogadores a mais em campo. Aos 33, Tsvetanov levou o cartão vermelho. No minuto seguinte, Karagaren recebeu o segundo amarelo e também saiu da partida após cometer uma penalidade com a mão para evitar o empate.

Harry Kane empatou para os Spurs em cobrança de pênalti.

A virada do time inglês aconteceu aos 40 minutos com Tanguy Ndombélé, após cruzamento de Lucas Moura pela direita.

Lokomotiv Plovdiv-BUL 1 x 2 Tottenham

GOLS: Lokomotiv: Minchev Tottenham: Kane, Ndombélé

LOKOMOTIV PLOVDIV: Lukov, Petrović, Almeida, Masoero, Tsvetanov, Umarbaev, Vitanov, Salinas, Iliev, Karagaren e Aralica

Técnico: Bruno Akrapović

TOTTENHAM: Lloris, Doherty, Davies, Sánchez, Sissoko, Højbjerg, Dier, Lo Celso, Son, Kane e Bergwijn

Técnico: José Mourinho

Na temporada, o Lokomotiv foi campeão da Copa da Bulgária e ficou em 5º na Liga Búlgara na última temporada

Foi o 1º confronto das equipes na história

O Lokomotiv Stadium tem capacidade para 13.800 torcedores

Bruno Akrapović é treinador do Lokomotiv desde 2017, pelo qual venceu duas vezes a Copa da Bulgária.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana:

Domingo, 20/09,, 11h45*, Etar x Lokomotiv Plovdiv – Liga Búlgara

Domingo, 20/09, 8h*, Southampton x Tottenham – Premier League

*horários de Brasília