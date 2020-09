Trailer de 007: Sem Tempo Para Morrer revela possível spoiler

007: Sem Tempo Para Morrer teve o novo trailer internacional divulgado nesta quinta-feira (3). Contudo, as versões dubladas em espanhol e italiano apresentaram muito mais do que cenas inéditas da próxima missão do agente britânico.

Supostamente, as prévias entregaram um grande segredo da trama dirigida por Cary Joji Fukunaga. Portanto, se você não quiser saber spoilers sobre o filme, pare por aqui!

Estrelado por Daniel Craig, 007: Sem Tempo Para Morrer está previsto para estrear em novembro.Fonte: IMDb/Divulgação

No teaser original de Sem Tempo Para Morrer, é possível ouvir James Bond (Daniel Craig) dizendo em inglês a frase “Conheci seu novo agente 00”. No caso, texto deixa em aberto uma surpresa para o público.

Entretanto, os dubladores espanhóis e italianos não foram tão cautelosos. Diferente do original, o protagonista diz: “Conheci seu novo agente 007”. Em seguida, o vídeo corta imediatamente para uma cena com a agente Nomi (Lashana Lynch).

Confira o teaser original abaixo:

Um novo agente especial

A possível revelação alimenta um antigo rumor sobre a trama de Sem Tempo Para Morrer. Segundo os boatos, uma mulher teria assumido a posição de Bond após o super agente se aposentar do MI-6.

Em diversas entrevistas, o assunto foi evitado pelo elenco e pelo diretor. No entanto, os trailers dublados parecem ter deixado escapar essa curiosa informação. Ou talvez, eles estejam brincando com o imaginário dos fãs.

Vale destacar que isso não significa que a atriz Lashana Lynch assumirá o papel de protagonista da franquia nos próximos lançamentos. Eventualmente, esse seria apenas um elemento da narrativa do novo longa.

007: Sem Tempo Para Morrer está previsto para estrear nos cinemas brasileiros no dia 19 de novembro de 2020. Qual é sua expectativa em relação ao filme após essa suposta revelação?