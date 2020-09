A Atlus acaba de divulgar um trailer que recapitula a história de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD. Para quem ainda não estava por dentro, o game será lançado ainda neste ano no Ocidente. Quem mora deste lado do mundo, precisará esperar até 2021 para jogar.

Apesar do vídeo estar em japonês, podemos conferir um pouco mais da gameplay e dos personagens, em especial Dante, de Devil May Cry, que já havia sido confirmado no game como parte de uma DLC.

Ainda não temos um vídeo localizado, nem ao menos no inglês, o que dificulta o entendimento geral, mas podemos conferir que alguns dubladores nipônicos foram escalados, entre eles Tomokazu Sugita, que trabalhou em Final Fantasy 7 Remake e fez a voz de Jesse em The Last of Us Part II.

O game original foi lançado para PS2 em 2003 e conta a história de um estudante que acaba se transformando em um Demifiend após uma série de acontecimentos. Após se ver em um lugar desconhecido chamado de Vortex World, ele precisará estabelecer um novo mundo.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster será lançado no dia 29 de outubro no Japão e em 2021 no Ocidente para Nintendo Switch e PS4.

Trailer de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD foca na história do game via Voxel