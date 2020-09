‘Transmição’? Erro de português no Jornal da Globo vira piada na web · .

Um erro crasso de português na edição de terça-feira (15) do Jornal da Globo fez com que parte da audiência da Globo deixasse de prestar atenção nas informações citadas por Renata Lo Prete e começasse a fazer inúmeras piadas com um gráfico gigante exposto no telão do telejornal, que trazia a seguinte legenda: “Taxa de transmição/Covid-19”.

Ao ., a assessoria de imprensa da Globo confirmou a gafe e avisou que reparou o equívoco ao disponibilizar o conteúdo na web. “Houve um erro de grafia no título do gráfico, que já foi corrigido na versão da matéria disponível no Globoplay”, disse a emissora em nota.

A palavra “transmissão”, escrita de maneira equivocada, desviou completamente o foco da notícia, que trazia um dado importante: um estudo da Imperial College, de Londres, mostrava que o Brasil tem começado a dar indícios do controle de transmissão do novo coronavírus.

“O Brasil atingiu hoje a menor taxa de transmissão desde que esses cálculos começaram a ser feitos em abril. Naquela época, a taxa era de 1,57 e chegou a 2,81 depois. Isso significa que àquela altura, no pior momento, cada 100 contaminados, transmitiam o vírus para 281 pessoas. Agora a taxa está em 0,90. Com 100 infectados transmitindo para outros 90. Ou seja, em média, menos de um novo infectado por pessoa”, avisou a âncora.

Na versão original, que foi ao ar na noite de terça, Renata fez a leitura destes dados olhando para a câmera e diante do telão do cenário do Jornal da Globo. Mas o erro de português na legenda do gráfico obrigou a emissora a tomar providências e reparar a situação ao publicar o programa na íntegra no Globoplay.

Quem acessa a edição de terça-feira do serviço de streaming vê que há uma transição brusca de cena. Enquanto Renata faz a leitura dos dados, um gráfico adaptado, e com português correto, invade e preenche a tela. O recurso é algo completamente fora do padrão editorial do telejornal, mas foi a maneira mais rápida e eficaz de colocar o conteúdo na web.

Outra edição que a Globo precisou fazer foi nas falas de encerramento do noticiário, quando Lo Prete fez um pedido de desculpas ao vivo pelo erro de português do gráfico. Essa parte também foi limada, e a apresentadora faz uma transição brusca entre a última notícia do dia e a finalização do JG, indicando a edição de vídeo.

Confira algumas reações na web:

o q djabo eh isso jornal da globo? TRANSMIÇÃO não né? pic.twitter.com/2ftGS7SktG

— Chico (@chiconob) September 16, 2020

Essa bactéria é foda, @kr1ok

A transmição está mais pesada do que a força de vontade do Playoff P hj pic.twitter.com/PwxbM8GM6b

— The Answer (@fanaticolor) September 16, 2020

Transmito meu boa noite… pic.twitter.com/xIMctNr6hg

— Victor Martins (@vitonez) September 16, 2020

Transmito meu boa noite… pic.twitter.com/xIMctNr6hg

— Victor Martins (@vitonez) September 16, 2020

veiii, o JORNAL DA GLOBO que passa agr de madrugada tlg? acabou de mostrar um gráfico sobre a taxa de transmissão do covid e escreveram “taxa de transmiçao” pqp man 🤦🏻‍♀️

— Mamari (@marianacedrim1) September 16, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução