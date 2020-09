Transtorno explica crueldade e frieza de Sofia em Totalmente Demais; entenda · .

Desde que voltou do mundo dos mortos, Sofia (Priscila Steinman) tem bagunçado a vida de todos que a cercam em Totalmente Demais. De longe, a jovem é apenas uma menina mimada que não aguenta mais o estilo de vida careta dos pais, mas a questão vai muito além. Frieza afetiva, falta de empatia com o sofrimento alheio e tendência à mentira patológica são características do transtorno de personalidade antissocial.

“Utilizamos esse termo porque sociopatia [como o problema é tratado na novela] e psicopatia não são diagnósticos médicos. Essas duas nomenclaturas descrevem pessoas que têm dificuldade de adaptação a normas do convívio social, adequação a valores éticos e no cumprimento de leis e regras”, explica o psiquiatra Leonardo Meyer, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A superficialidade nos relacionamentos de Sofia, que durante anos levou uma vida dupla, enganando a família e o noivo, também faz parte do comportamento característico desse transtorno. “A pessoa tende a ter pouco envolvimento sentimental e não se responsabiliza por seus atos. A atitude sedutora e manipuladora para conseguir o que quer é teatral”, avisa o médico.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

O momento em que Sofia (Priscila Steinman) avista a mulher que morreu no acidente de carro

Morte forjada

Na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm, Sofia viu no acidente de carro que sofreu a oportunidade perfeita de se aventurar pelo mundo sem dar mais satisfações a ninguém. A mau-caráter percebeu que, no outro carro envolvido na tragédia, uma mulher de tamanho e cabelo parecidos aos seus estava morta e desfigurada, então colocou seu anel de noivado no dedo do cadáver e sumiu.

Quando o dinheiro acabou, ela voltou e conseguiu convencer a família de que não se lembrava de nada. O psiquiatra pontua que o sociopata, ou psicopata, é geralmente inteligente, articulado e extremamente talentoso, o que explica a facilidade com que Sofia lidou com os questionamentos acerca de seu desaparecimento.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

A bandida fotografou o cofre da casa dos pais enquanto planejava o roubo de joias e dinheiro

De menina exemplar a filha problemática

A psicóloga Valéria Cardoso esclarece que o transtorno de personalidade antissocial, normalmente, se desenvolve no fim da adolescência e início da vida adulta. Segundo a especialista, duas das possíveis causas para esse comportamento são a superproteção e a ausência de limites.

Para Germano (Humberto Martins) e Lili (Vivianne Pasmanter), a primogênita sempre foi a menina perfeita, futura herdeira da empresa da família e exemplo para o irmão mais novo. Mas toda essa expectativa derramada sobre ela pode ter surtido um efeito contrário ao esperado.

“Nesses casos, é comum que as pessoas que convivem com o doente tenham medo de se indispor, sentimento de culpa e remorso”, ressalta Valéria. Quando Sofia fingiu estar magoada ao saber do namoro da mãe com seu ex-noivo, Rafael (Daniel Rocha), Lili pôs um ponto-final no relacionamento, abrindo mão das próprias vontades para não causar um desconforto à filha.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Sofia (Priscila Steinman) finge um desmaio enquanto Eliza (Marina Ruy Barbosa) se afoga

Verdadeira narcisista

Eliza (Marina Ruy Barbosa) se tornou um dos principais alvos da irmã mais velha. Quando a vilã soube que o pai teve uma filha fora do casamento, ficou com medo de perder seu lugar na família e começou a planejar a morte da ruiva. Em uma das tentativas, ciente de que a caçula não sabia nadar, fez com que ela caísse na piscina e fingiu estar desmaiada para não prestar socorro.

“O portador do transtorno espera ser visto como alguém especial e exibe uma certa arrogância, por isso dificilmente reconhece as necessidades dos outros”, esclarece a psicóloga, pontuando que até mesmo no trabalho a pessoa tende a sabotar os colegas para conseguir destaque.

RAPHAEL DIAS/TV GLOBO

Lili (Vivianne Pasmanter) sofrerá mais uma vez com a perda da primogênita de forma trágica

O futuro de Sofia

Na novela, Sofia morrerá nos braços da mãe, dizendo que nunca a amou. Após a tragédia, Lili perguntará ao marido onde foi que eles erraram, e Germano acalmará a mulher explicando que a filha era uma sociopata. Os especialistas dizem que os sintomas costumam diminuir na idade adulta e, quanto mais a pessoa envelhece, mais brandas ficam as características da doença.

Para os familiares, a dica é não entrar no jogo do manipulador, pois em qualquer briga ele sairá como vítima. A melhor saída é encaminhá-lo para cuidados com psiquiatras e psicólogos, que poderão analisar as condições clínicas do paciente e definir o melhor tratamento para ele, a fim de trazer benefícios para sua vida, já que o transtorno de personalidade antissocial não tem cura.

