Trinta e três anos depois, um terço do elenco de Sassaricando já morreu · .

Há 33 anos, a novela Sassaricando estreou na faixa das 19h da Globo com um elenco de atores renomados. A produção será reprisada no Viva a partir desta terça (8), e os telespectadores poderão rever profissionais que trabalharam no folhetim e já se foram. Ao todo, 34% dos 35 atores que fizeram parte da novela já morreram, entre eles nomes como Paulo Autran, Tônia Carrero, Rômulo Arantes e Maria Alice Vergueiro.

Paulo Autran (1922-2007) foi o protagonista da novela, Aparício Varela. Após a morte de sua mulher megera, ele decidiu que era a hora de aproveitar mais a vida. A partir daí, envolveu-se com três mulheres: Rebeca (Tônia Carrero), Leonora (Irene Ravache) e Penélope (Eva Wilma).

O personagem, no entanto, acabou ficando apagado na novela, e as histórias coadjuvantes de Tancinha (Claudia Raia) e Fedora (Cristina Pereira) fizeram muito mais sucesso. Paulo Autran já era naquela época um dos atores mais conceituados do Brasil, com dezenas de peças de teatro e lembrado pelo público televisivo por Guerra dos Sexos (1983).

Sassaricando, no entanto, foi sua última novela na Globo. Autran ainda atuou em Brasileiras e Brasileiros (1990), no SBT, e nas séries Hilda Furacão (1998) e Um Só Coração (2004), na Globo. Ele morreu aos 85 anos, em 2007, de câncer de pulmão.

Autran era amigo de Tônia Carrero, que interpretou seu par romântico em Sassaricando. A personagem dela era Rebeca, uma estilista que fez um plano com as amigas para que elas encontrassem maridos ricos.

Tônia também fez dezenas de peças de teatro, ao longo de 61 anos de carreira. Na TV, atuou em novelas como Água-Viva (1980) e Senhora do Destino (2004). A atriz morreu vítima de parada cardíaca em 2018, aos 95 anos, no Rio de Janeiro. Há anos ela já estava com saúde debilitada por causa de uma doença chamada hidrocefalia, que lhe impedia de falar e andar.

No núcleo rico da novela, havia ainda Lucrécia, interpretada por Maria Alice Vergueiro (1935-2020). A personagem era cunhada de Aparício, e depois da morte de sua irmã tentava reconquistar o ricaço –os dois já tinham vivido um romance no passado.

Sassaricando foi o primeiro trabalho de Maria Alice Vergueiro na TV. Ela ainda atuou em produções como a novela Bebê a Bordo (1988) e a série O Sistema (2007), mas ficou muito mais conhecida por seu extenso trabalho no teatro e por ter gravado o vídeo Tapa na Pantera, que viralizou nos anos 2000 e é famoso na internet até hoje. A atriz morreu em junho deste ano, em São Paulo, diagnosticada com pneumonia.

O ator Rômulo Arantes (1957-2000) também se destacou na novela de Silvio de Abreu. Ele deu vida a Adonis, homem simples, de origem humilde, mas cheio de romances complicados.

Arantes teve uma morte precoce e trágica: em junho de 2000, ele estava à bordo de uma aeronave ultraleve, que teve uma pane e caiu no interior de Minas Gerais. O ator estava prestes a completar 43 anos, mas não resistiu ao acidente.

Outros atores consagrados fizeram parte de Sassaricando e são parte da memória da teledramaturgia: Lourival Pariz (1934-1999), Laerte Morrone (1932-2005), Ileana Kwasinski (1941-1995), Alexandre Lippiani (1964-1997), Jorge Lafond (1952-2003), Carlos Zara (1930-2002), Etty Fraser (1931-2018) e Heloísa Raso (1955-2019).

