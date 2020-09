TRT-PI lança edital de seleção para estágio em Direito

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região do Piauí (TRT-22) lançou, na última sexta-feira (25/09), edital de seleção para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para estudantes de Direito. Assim, as inscrições serão realizadas de 13 a 20 de outubro, por meio da página eletrônica do TRT-22.

Condições do estágio

A jornada semanal do estágio será de 20 horas, sendo quatro horas diárias no turno matutino, e será firmado inicialmente pelo período de um ano, prorrogável por igual período a critério da Administração do Tribunal. O estágio, de caráter não-obrigatório, terá remuneração de R$ 900,00 mensais e vale-transporte.

Requisitos da seleção

A seleção acontecerá exclusivamente pela análise do Índice de Aproveitamento Acadêmico do acadêmico, devendo este estar matriculado entre o quinto e o penúltimo semestre do curso ou equivalente, com coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a sete e com frequência efetiva nas Instituições de Ensino conveniadas e listadas no edital.

Quanto ao processo seletivo, o servidor Francisco Nunes, chefe da Seção de Desenvolvimento de Pessoas do TRT-22, declarou: “O TRT-PI sente-se honrado em abrir o novo processo de seleção, disponibilizando vagas de estágio para estudantes de Ciências Jurídicas de diversas Instituições de Ensino de nossa capital. Ao promover o estágio, o Tribunal participa de forma ativa na construção de capacidades técnicas, postura profissional e aprendizagem das relações humanas”.

Das inscrições

As inscrições serão realizadas eletronicamente (on-line) e ocorrerão de 13 a 20 de outubro de 2020. Nos casos de inscrição de pessoa com deficiência, este deverá declarar a condição no ato da inscrição, especificando o tipo de deficiência.

Para maiores informações sobre classificação, resultado e convocação, entre outros, confira o edital na íntegra aqui (Edital DGA nº 14/2020).

O link para inscrição estará disponível a partir do dia 13 de outubro no endereço eletrônico https://concurso.trt22.jus.br/ e via internet (www.trt22.jus.br), na aba “Transparência”, item “Concursos”, opção “Concurso para estagiário, Edital DGA nº 14/2020”.

Fonte: TRT:PI

Veja mais informações e notícias sobre o mundo jurídico AQUI