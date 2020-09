Túlio Gadêlha detona Bolsonaro e Fátima Bernardes vira alvo de bolsonaristas

Fátima Bernardes foi o alvo de um intenso ataque de bolsonaristas no Twitter após uma pergunta feita pelo seu namorado, o deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE), ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido).

Tudo começou quando o deputado usou a rede social e questionou uma suposta irregularidade na venda de dívidas atrasadas ao banco BTG: “Bolsonaro por que o banco BTG, fundado pelo Paulo Guedes, pagou R$ 370 milhões por uma carteira de crédito do BB que vale R$ 3 bilhões?”.

Um internauta pró-governo respondeu: “1. Era uma carteira com credito podre, c/ risco elevado de calote. 2. A precificação foi realizada p/ uma consultoria externa, contratada pelo próprio BB. 3. Foi uma concorrência aberta, entre 4 instituições. 4. Você já é fraco nos trabalhos legislativos, não se meta no financeiro”.

Imediatamente, eleitores do “capitão” criticaram a denúncia do parlamentar com ataques usando o nome da apresentadora do Encontro, da Globo. “Ele é só o namorado da Fátima que surfou nessa onda, é um parasita da câmara, jamais vai entender de finanças, só que se acha lacrador: Toma, fala o que quer ouve o que não quer. Democracia!”, disparou uma.

“Eu fico puto com gente que vota num abobalhado desses só por que ele é namorado da Fátima Bernardes, assim como votam em ex-BBB e tantos outros personagens que não possuem qualificação mínima para legislar pelo país. São os analfabetos políticos com obrigatoriedade de voto!”, escreveu outro.

“Esse namorado da Fátima Bernardes não cansa de passar vergonha”, debochou um terceiro. “Depois dessa invertida , acho melhor se recolher a insignificância de ser somente o ‘namorado da Fátima Bernardes’”, ironizou mais uma.

Confira:

Bolsonaro, por que o banco BTG, fundado pelo Paulo Guedes, pagou R$ 370 milhões por uma carteira de crédito do BB que vale R$ 3 bilhões? #RespondaBolsonaro #PauloGuedesPorque — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) September 1, 2020

Ele @tuliogadelha é só o namorado da Fátima Bernardes que surfou nessa onda, é um parasita da câmara, jamais vai entender de finanças, só que se acha lacrador: Toma, fala o que quer ouve o que não quer. Democracia! pic.twitter.com/m6fPKCqkCn — Andréa Rigotti Servieri – Fechada com Bolsonaro (@Arservieri) September 1, 2020

ESSE NAMORADO DA FÁTIMA BERNARDES NÃO CANSA DE PASSAR VERGONHA. https://t.co/fX8xs59ID9 — Mbfbrasil (@Mbf_Brasil) September 1, 2020

Eu fico puto com gente que vota num abobalhado desses só por que ele é namorado da Fátima Bernardes, assim como votam em ex-BBB e tantos outros personagens que não possuem qualificação mínima para legislar pelo país. São os analfabetos políticos com obrigatoriedade de voto! — Evandro Rathunde (@evandroratho) September 1, 2020

Túlio, pq vc é conhecido somente como namorado da Fátima Bernardes? Será pq não passa de um político sem brilho? — Julio Faraoni (@JulioFaraoni) September 1, 2020

Namorado da Fatima Bernardes o senhor Tulio Besteira, https://t.co/zi9XpwdfgX — Ivone 🇧🇷 Patria amada, (@ipaisa) September 1, 2020

Esse babaca do Tulio Gadelha é cria política de Ciro Gomes. Deputado sem expressão, só ficou conhecido por namorar namorado a Fátima Bernardes. https://t.co/71itCX2n15 — Milton Teixeira Filho (@teixeira_fh) September 1, 2020

O maior feito de Túlio é ser namorado da Fátima Bernardes e de sobra, às vezes, ser chamado de William. https://t.co/qNPP1Qn9kz — Nando Moreno (@djnandomorenoo) September 1, 2020