Túlio Maravilha entrega participação de Cristiane Maravilha em A Fazenda 12 · .

Sem perceber, Túlio Maravilha entregou que sua mulher, Cristiane Maravilha, está em A Fazenda 12. No domingo (6), o ex-jogador publicou uma imagem ao lado da amada, como forma de se despedir dela. Ontem, os peões deixaram o isolamento num hotel e foram para Itapecerica da Serra. “Três meses sem você não vai ser fácil. Te amo tanto”, escreveu ele.

O nome de Cristiane já era um dos mais cotados entre participantes da edição deste ano do reality rural. A mulher do ex-jogador vinha tentando despistar sua participação com stories de fotos e vídeos antigos ao lado da família e na academia, mas o próprio Túlio deixava detalhes escaparem ao fazer registros apenas com os filhos.

Túlio Maravilha se “despede” da mulher no Instagram

Depois da gafe, o perfil oficial de Cristiane acabou repostando as apostas sobre ela estar confinada, sem mais vídeos com a família. Os peões estavam com os celulares durante o pré-confinamento e precisaram entregar os aparelhos para a produção ao serem transferidos para a sede do programa.

Túlio e a mulher são presenças constantes nos realities da Record. Participaram juntos da primeira temporada do Power Couple, em 2016, e do Troca de Esposas, em março deste ano. O o ex-jogador, por sua vez, fez sua participação em A Fazenda no ano passado.

Sumidos das redes

Outras pessoas cotadas para A Fazenda 12 também deram pistas sobre suas participações ao mudarem suas rotinas de Stories, que eram constantes no pré-confinamento do hotel. Lucas Strabko, o Cartolouco, fez a última publicação na noite de sábado em tom de despedida, com a frase “Eu amo vocês”.

JP Gadêlha, Biel, Lidi Lisboa e Juliano Ceglia também estão desaparecidos das redes sociais desde ontem. Marina Ferrari, por outro lado, publicou vídeos dizendo estar muito chateada por ter se dedicado a um projeto em São Paulo nas últimas semanas e não ter dado certo. Ela é uma das quatro reservas para substituir alguém do elenco principal, caso aconteça algum problema.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, além de Marina, também voltaram para casa após o pré-confinamento Faby Monarca, Anderson Felício e Rafael Licks.





Revelação no TikTok

Nesta segunda (7), o TikTok, rede social que patrocina A Fazenda 12, irá revelar três participantes que estão confinados. Na noite de ontem, o perfil já publicou um vídeo com Marcos Mion dando dicas sobre um dos peões, e a descrição se encaixa no perfil de Jojo Todynho, que também sumiu do Instagram.

As pistas são: cantora e compositora, lançou o primeiro hit no final de 2017 –Que Tiro Foi Esse– e ganhou projeção nas redes sociais após aparecer no clipe de outra cantora (que seria o Vai, Malandra, de Anitta). Confira:





