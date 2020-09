Twitch permitirá que streamers reproduzam músicas licenciadas

Nesta quarta-feira (30), a Twitch lançou uma novidade que permitirá aos criadores da plataforma a reprodução de músicas em seus streams de forma licenciada. Batizada de Soundtrack by Twitch, a ferramenta será lançada nas próximas semanas na versão beta.

Com esse lançamento, a comunidade poderá tocar playlists com faixas selecionadas pela curadoria da Twitch ou ainda selecionar estações que reproduzirão músicas em modo aleatório, mas de um gênero específico.

Insatisfação de criadores

a twitch, assim como o youtube, passou a ser alvo de empresas usando DMCA pra derrubar criadores que usam musicas licenciadas sem direito esse dia estava fadado a chegar, os termos não foram atualizados agora, e a twitch não tem escolha não adianta reclamar, tem que se adaptar — rafael lange (@cellbit) June 8, 2020

Em junho deste ano, os streamers foram surpreendidos com a notícia de que teriam que deletar vídeos que continham músicas com direitos autorais. Esse fato gerou uma insatisfação generalizada que tomou as redes sociais. Na ocasião, até mesmo referências como Gaules, Pato Papão e Cellbit se manifestaram sobre o assunto.

Em nota, a plataforma esclareceu que foi pressionada pelas gravadoras. Por essa razão, os usuários ficaram restritos à reprodução de músicas em suas transmissões ao vivo — que, vale dizer, não têm permissão para ficarem gravadas.

Diante de tantas limitações, a Soundtrack by Twitch pode ser uma grande “mão na roda” para esses criadores.

Variedade musical

Twitch/Divulgação

Segundo a plataforma, mais de um milhão de faixas estarão disponíveis em seu acervo, com mais de 30 selos e distribuidores independentes como Soundcloud, Chillhop, DistroKid, United Masters, EMPIRE, Future Classic e Nuclear Blast.

“O lançamento do Soundrack by Twitch é uma mudança relevante para artistas independentes em todos os lugares,” afirmou o CEO da United Masters, Steve Stoute.

O fundador da DestroKid, Philip Kaplan, também demonstrou a sua satisfação com a novidade, dizendo que “a Twitch está se tornando rapidamente uma força dominante na indústria musical, e mais de um milhão de artistas do DistroKid podem se beneficiar com o Soundtrack”.

Apesar de os distribuidores estarem animados com a participação, ainda resta saber como a comunidade de streamers vai receber a novidade e, o mais importante, de que maneira essa ferramenta funcionará na prática.