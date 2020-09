Twitter lança seção ‘Tweets de comentário’ para todos usuários

Ainda na noite de segunda-feira (31), o Twitter anunciou uma reformulação na área onde números de curtidas e retweets são exibidos. Agora, a rede social passa a exibir, além dos retweets e número de curtidas, um botão com ‘Tweets de comentário’. Estes são retweets feitos com algum tipo de texto, imagem, vídeo ou GIF.

“Os tweets sobre um tweet adicionam mais à conversa, então tornamos eles ainda mais fáceis de serem encontrados”, disse a empresa. Assim, usuários podem saber quem apenas tocou no botão de retweet e quem fez isso repercutindo alguma publicação.

A novidade vinha sendo observada por usuários desde a última semana, mas agora começa a ser liberada para todos. A nova seção é exibida nos aplicativos para Android e iOS (e outros sistemas operacionais), mas também na versão web da rede social.

Ilustração de nova seção do Twitter.Fonte: Twitter/Reprodução

Antes disso, o Twitter havia renomeado a seção de retweets para ‘Retweets e comentários’, agrupando os dois tipos. Em alguns dispositivos, o botão ainda pode aparecer com este nome. Usuário de dispositivos móveis podem, também, buscar por uma atualização do aplicativo nas respectivas lojas.

Uma rede mais transparente

Esta não é uma grande mudança na rede social, mas chega para deixar mais fácil de entender como as pessoas interagem a cada tweet. Desta forma, o usuário pode identificar a atividade nas respostas às suas publicações de maneira mais prática.

No início de agosto, o Twitter também lançou uma função que permite limitar quais usuários podem responder a um tweet. As permissões se dividem para todos, pessoas que você segue ou somente pessoas mencionadas em uma publicação. A ideia é tornar as discussões sobre um determinado conteúdo mais controladas e enriquecidas.